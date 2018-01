TJC announces Fall 2017 president's, dean's lists

Tyler Junior College has recognized 1,515 students named to the president’s and dean’s lists for their academic excellence during the Fall 2017 semester.



The president’s list, composed of students who complete a minimum of 12 hours of college-level courses with a 4.0 grade-point average, includes 517 students.



The dean’s list, composed of students who complete a minimum of 12 hours of college-level courses with a minimum 3.3 grade-point average, includes 998 students.



Students named to the president’s list are (alphabetically by hometown):



ALBA: Kasondra Ballew, Sarah Bohannan, Amanda Burrell, Hannah Ellis, Devin Frazier, Kali Hammond, Dalton Harris, Elijah McGahee, Logan McGahee, Brittany Potts, Tessa Ramirez, Sara Wedding

ALTO: Christian Coutee, Ebony Griffin, Ella Thacker

ARLINGTON: Lindsey Hernandez, Callie Tappe

ARP: Isis De La Garza Quiroz, Jacob Forester, Elizabeth Hill, Kaci Kuykendall, Haleigh Latham, Garrett Shamburger, Chad Thompson, Hector Vasallo

ARTHUR CITY: Joshua Foster

ATHENS: Lisa Brown, Logan Fuller, Amber Huckabee, James MacAvoy

AZLE: Allison George

BAGWELL: Halley Miller

BAHRS SCRUB, Australia: Karl Mosterd

BANJUL, Gambia: Amie Jasseh, Bernardette Mendy

BEN WHEELER: Carrissa Butterfield, Constance Dillard, John Hebert, Beth Kelley, Cheyenne Sallee, Cheyenne Todd

BRANESTI, Romania: Estera Cojoc

BROWNSBORO: Lorena Alvarado, Alyssa McLean, Sarah Parks

BULLARD: Zachary Chambers, Jennifer Constante, Rachel Emerine, Kylie Evans, Anthony Ferrara, Ashley Hackman, Abby Hall, Sari Ito, Billy Jones, Alani Parks, Annessa Simms, Phillip Socia, Ashleigh Wages, Seth Walker

CADDO MILLS: Bailey Miley

CANTON: Matthew Allen, Joshua Duke, Kailey Fyfe, Lorna Henderson, Destahnee Quimby, John Macoy, Rachel Shutter, Samuel Silver, Terry Swindall

CHANDLER: Bailey Davis, Curtis Durham, Deborah Huffman, Anthony Lewis, Miranda Lydy, Jennifer Moore, Cora Pessink, Haley Suggs, Shelby Tompkins, Payton Truesdale

CHESTER: Billy Hickman

CLEVELAND: Juan Cazares

CROCKETT: Riley Wiggins, Andrew Yates

CROSBY: Jamie Calhoun

EDGEWOOD: Jeffery Bunger, Dalton Dover, Dakota Kinnett, Skydra Sanford

ELKHART: Tiffany Rosas, Ella Thacker

ELLINGER: Cullen Weishuhn

EUSTACE: Rebecca Warren

FARMERS BRANCH: Morgan O’Neal

FLINT: David Campos, Caleb Clark, Jermaine Descartes, Dolores Freeze, Jenny Gunther, Emilee Henson, Andrew Lent, Triniti Love, Sarah Martinez, Brittany Moss, Robert Pierce, Troy Rachal, Laila Sherif, Patrick Smallwood, Josie Taylor, Christopher Tidwell, Seth Walker, Ashley Ward, Bethany Ward

FULSHEAR: Elena Wolf

GALLATIN: Paeton Nolan, Annette Young

GATESVILLE: Seth Barton

GILMER: Andrea Cantrell Morris, Chad Discher, Lakyn Frost, Susan Goad, Robert Henson, Keylon Mathis

GLADEWATER: Kelsey Evans, Camryn Hornbrook, Leslie Jackson, Justin Osborne, Erica Suiter

GODLEY: Aubriana Jones

GOLDEN: Morgan Wigington

GRAND SALINE: Kyrie Brown, Casey Bryant, Destyn Crow, Nathaneal Detore, Emily Gibson, Darren Houser, Robert Richardson, Alysen Rogers, Jayme Willis

HALLSVILLE: Hailee Hollan

HARLETON: Jenny Echols

HARLINGEN: Sydney Regan

HAWKINS: Rebecca Alexander, Zach Alexander, David Dutton, Ashton Eichelman, Lloyd McGrath, Karina Moody, Robert Plymail, Cory Todd

HENDERSON: Deyanira Adame-Sanchez, Brittany Griffin, Kristin Marling, John Menaker, Taijah O’Quinn, Angel Sanchez Villanueva, Jairo Tec, Stephen Townley, Cainan Wimberly

HIDEAWAY: Jared Earnest, Isabelle Hyde, Sarah Johnson, Lindsay Smith

HOUSTON: Jessica Rodriguez

HUNTSVILLE: Bryan Glasgow

JACKSONVILLE: Jordan Abna, Alan Alvarez, Miguel Balderas, Robert Beall, Rebecca Brown, Maria Castillo-Garcia, David Coronilla, Justin Crowe, Whitny Crutcher, Daisy Dominguez, Candace Dowell, Logan Freeman, Cameron High, Lucero Mares, Sofia Melendez, Kelsi Pate, Noemi Perez, Selena Ramirez, Caleigh Reese, Maribel Rivera, Ashlea Robertson, Ashley Rojo, Kristie Savage, Tayler Spraggins, Mia Ziedan

JUSTIN: Tate Stearns

KAUFMAN: Quanae Miller, Alison Stephens, Gwendolyne Williams

KELLER: Mason Whitmarsh

KEMP: Jayci Bailey, Quanae Miller

KILGORE: Bryanah Capps, Tara Deuja, Danielle Kelley, Shardee’ Tolliver

KINGSLAND: Nicole Beseda

LARUE: Lane McClelland

LAS VEGAS, Nevada: McKenzie Ryan

LAVON: Skylyr Sanchez

LEESBURG: Kenneth Saunders

LINDALE: Kathryn Adams, Andrew Baggett, Jonathon Barrington, Jessica Beck, Brittany Birdsong, Matthew Broadbent, Iona Cairncross, Christopher Caldwell, Kara Fenton, David Flores, Yemile Flores, Ryan Ford, Brenda Gibson, Heather Gilbert, Kelsi Jones, Alex Kring, Cheryl Kuester, Byoungin Lee, Courtney Lockhart, Elizabeth Maddox, Karina Moody, Brittany Moss, Deidra Moss, Sarah Parks, Tammy Roach, Hannah Sanders, David Smith, Emily Smith, Heather Smith, Olivia Smith, Bailey Tidmore, Kayla Villarreal, Elizabeth Warren, Taylor Wilson

LINDEN: Katie Burns

LIVINGSTON: Ta’Kira Taylor

LONGVIEW: Stephanie Aguilar, Myra Baber, Kristin Bright, Baylee Burns, Lawrence Burns, Ciara Calhoun, Estera Cojoc, Carly Gibson, Jalan Jackson, Aaron Kelley, Hannah Lair, Mikal Linton, Justin Osborne, Andy Phan, Jonathan Sorey, Sierra Stegall, Tearra Stoker

LUBECK, Germany: Jenny Gunther

LUFKIN: Dora Maldonado, Dakota Morgan

MARIETTA: Carson Moreland

MARSHALL: Natalie Smith

McKINNEY: Sydney Wood

MEERBUSCH, Germany: Paul Odendahl

MEXIA: Brent Martinez

MIDLOTHIAN: William Traylor

MINEOLA: Oscar Camacho, Eric Carrington, Holly Griffin, Anna Heard, Aspen Howard, LaKeisha Moore, Mischel Moranville-Fry, Alexis Newell, Jairus Quillosa, John Quillosa, K’Leigh Rhodes, Cari Robinson, Alysen Rogers, Olivia Smith, Shelby Smith, John Witt

MINNEAPOLIS, Minn.: Amanda Ruddy

MOUNT PLEASANT: Ashley Heim, Jonathan Mata, Madai Ruiz

MURCHISON: Meghan Migura

NACOGDOCHES: Kimberly Campos, Abraham Landeros

NEW HOPE, Minn.: Amanda Ruddy

OAKWOOD: Michael Hall

ORE CITY: Susan Goad

OVERTON: Derek Chatham, Stella Davis, Alyssa Forrestier, John Menaker

OVIEDO/ASTURIAS, Spain: Adolfo Banegil

PALESTINE: Laura Calverley, Miguel Gutierrez, Madelyn Hardin, Valerie Rangel, Brooke Sturdivant

PARIS: Savannah Tucker

PEARLAND: Kayla Parker

PICKTON: Timber Brown

PITTSBURG: Kaycee Parker, Lexi Smith

QUITMAN: Madison Bizzell, Devin Frazier, Shelby Smith, Brittany Walls

ROCKWALL: Shelbi Court

ROUND ROCK: Samuel Campos

ROWLETT: Aubrey Myers

RUNAWAY BAY: Brooke Irion

RUSK: Patrick Ball, Eric Byfield, Christian Coutee, Candace Dowell, Cassidy Fletcher, Trevor Lee, Brandon McClure, Caleigh Reese, Ashley Rojo, Brylee Teichman, Annette Young

SAN ANTONIO: Courtney Cook, John Menaker

SAN AUGUSTINE: Brittany Hopson

SCHILTIGHEIM, France: Claire Ramet

SPRING: James Phillips

SULPHUR SPRINGS: Juliet Reneau

SYDNEY, Australia: Millie Khoury

THORNTON: Courtnie Heller

TOMBALL: Kaytlin Moore

TROPHY CLUB: Sam Adams

TROUP: Cooper Adams, Mackenzie Bernardino, Skyler Brumit, Kirlyn Connally, Hannah Dunklin, Ethan Houghton, Emily Krall, Marissa Martin, Paeton Nolan, Katrina Noyola, James Rasberry, Lee Sowders, Julie Swinney, Travis Walston, Kelsie Whittington

TYLER: Kara Leila Abella, Yowanda Adams, Samuel Akers, Maria Allen, Shaylee Anaya, Alyssa Andreone, Joseph Angelo, Litzy Aparicio, Anahi Arroyo, Oralia Arzaluz, Jeanett Athey, Andrew Baggett, Kathryn Baggs, Cameron Baker, Kasondra Ballew, Shannon Barry, Joseph Bazil, Ethan Beam, Harrison Beasley, Marco Bernal, Chastity Bledsoe, Timothy Bolt, Kyrie Brown, Charly Burch, Amanda Burrell, Christopher Caldwell, Davida Campbell, Makyia Caraway, Allyson Carter, Emilie Casper, Joseph Charles, Tomias Choice, Laura Clayton, Kirlyn Connally, Sterling Cooley, Lakeshia Cooper, Chyanneclary Cornell, Justin Crowe, Whitny Crutcher, En'Tavias Curry, Kaleigh Davis, Tara Deuja, Dejya Dewberry, Constance Dillard, Darby Dixon, Lauren Easley, Aubrey Elder, Gracie-Lynn Eskind, Rachel Eslicker, Elizabeth Estrada, Kelsey Evans, Charles Ezell, Cooper Ezell, Tariq Fahmi, Anesia Flores, Andrew Ford, Dolores Freeze, Amy French, Melissa Galvan, Alina Gamez, Gran Gandy, Aisha Garcia, Christopher Garcia, Nadia Garcia, Jacob Gardner, Genesis Garza, Liliana Garza, Chloe Gasper, Zackarie Germany, Carly Gibson, Jazmin Gonzalez, Jesus Gonzalez, Chloe Gouldthorpe, Emily Gouldthorpe, Ashley Hackman, David Hansen, John Hebert, London Hibbs, Hannah Horton, Meichen Huang, Kayla Hubbard, Deborah Huffman, Colleen Hughes, Joanna Ibarra, Leslie Jackson, Dinah Jameson, Rebecca Jenkins, Modou Lamin Jobarteh, Ebrima Jobe, Antwanette Johnson, Jasmine Johnson, Joshua Johnston, Alyssa Jones, Billy Jones, Amanda Kail, Adeline Kimbi, Dakota Kinnett, Anna Kuehn, Cheryl Kuester, Madison Laird, Tammy Larsen, Haleigh Latham, Jeongmin Lee, Jessica Levee, Jacqueline Lewis, Mariana Lopez-Pineda, Blanca Luviano, Elizabeth MacPherson, Wendy Madore, Lizett Magana, Dora Maldonado, Ruby Martinez, Yisel Martinez, Jonathan Mata, Hanna Maynard, Hannah McClellan, Lloyd McGrath, Ricauri McKenzie, Ricardo Mejicano, John Menaker, Bernardette Mendy, Bruno Mfonfu, Mollie Millslagle, Christian Mims, Laura Mitchell, Fiona Mohammed, Jennifer Moore, LaKeisha Moore, Adria Moore-Cortes, Laura Morales, Haley Morris, LeeAnn Morrow, Brittany Moss, Deidra Moss, Jeannie Nghiem, Nico Nicey, Fortune Nwachukwu, Morgan O'Neal, Adal Olivares, Madelyn Oney, Erica Overmeyer, Erin Owens, Anayeli Padron, Sarah Parks, Hetal Patel, Sahil Patel, Richard Peck, Emily Perdomo, Estela Perez, Cora Pessink, Maggie Pierce, Robert Pierce, Robert Plymail, Daniel Priddy, Jairus Quillosa, John Quillosa, Alonso Ramirez, Parker Rathbun, Sarah Ratliff, Caleigh Reese, Sydney Regan, Leonel Reyes, Cody Robinson, Brenda Rodriguez, Marco Rodriguez, Ashley Rojo, Tiffany Rosas, Bronte Russell, Elizabeth Russell, Minjee Sadowsky, Sebastian Sanchez, Annessa Simms, Abigail Simpson, Heather Smith, Quentin Smith, Ivey Soriano, Ondria Sparks, Clinton Staples, Sierra Stegall, Timayah Stewart, Haley Suggs, Janeth Tarango, Josie Taylor, Jairo Tec, Essence Terrell, Alexis Terry, Christopher Tidwell, Shardee' Tolliver, Stephen Townley, Michelle Trammell, Dung Tran, Meagan Troyer, Arlene Turcios, Julianna Valladares, Mark Vardeman, Adrian Velez, Yulissa Villegas, Mackenzie Wade, Ashleigh Wages, Keely Walters, Amanda Wells, Kelsie Whittington, Jaela Wideman, Daryk Wiess, Jaycie Wilson, Shane Wylie, Tyra Young, Zain Yousaf, Fjoralba Zguro

UIWANG, South Korea: Byoungin Lee

VAN: Matthew Broadbent, Carrissa Butterfield, Destyn Crow, Hannah Fitzgerald, Emilee Henson, Chloe Lenz, Rachel Ross, Mackenna Sims, Meredith Thompson, Nicholas White, Jayme Willis, Brandi Yowell

WHITE OAK: Alexis Herrera, Jeremy Mills

WHITEHOUSE: Stacey Acton, Harrison Beasley, Charly Burch, Luke Cunningham, Ralph Deveraux Jr., Gracie-Lynn Eskind, Kelsey Evans, Anthony Ferrara, Dolores Freeze, Alexander French, Susan Goad, Leslie Jackson, Rebecca Jenkins, Kolton Johnson, Billy Jones, Katrina Krebs, Abigail Lampin, Alyssa McLean, Troy Rachal, Ruby Ragon, Garrett Shamburger, Elizabeth Sheppard, Phillip Socia, Alesa Taylor, Catherine Thompson, Mark Joshua Vergel de Dios, Courtni West, Nicholas White

WILLS POINT: Eryn Hayes, Kennedi Willis

WINNSBORO: Andrea Cantrell Morris, Gabriel Hollis, Omar Rumsey II, Kaitlyn Sullivan

WINONA: Kaci Kuykendall, Jessica Levee, Matthew Perry, Shannon Smith

WORTHAM: Logan Capers

WYLIE: Bruno Mfonfu

YANTIS: Christi Pelkey



Students named to the dean’s list are (alphabetically by hometown):



ABILENE: Gabrielle Leal

ALBA: William Barnett, Cashsandra Branin, Paige Driskill, Jacqueline Gonzalez, Oscar Martinez, Brooke McDonald, Nicholas Murray, Stefanie Neidholt, Taylor Nichols, Carrie Summers

ALLEN: Carlos Garcia

ALTO: Randi Rowley

ANNA: Ruby Oku

APO: Ymani Jones

ARLINGTON: Jonathan Garcia, Saxton Schroeder, Jessica Thomas

ARP: Jane Ballew, Daniel Gray, Terrance Green Jr., Crystal Hammack, Shelbi Higginbotham, Kalik Hines, Amy Huckfeldt, Lauren Hugghins, Austin Jones, Sean Millegan, Daniel Miller, Hector Nunez, Tabatha Phillips, Megan Tucker, Crystal Vanover

ATHENS: Cassi Beckham, Christiana Brown, Brandy Gandy, Cynthia Luna, Rebekah Shackleton, Jerica Smiley, Crystal Vega

AUSTIN: Christopher Sanders, Blake Smith, Adriana Vasquez

BAGWELL: Lauren Miller, Bangs: Kristina Woodruff

BASTROP: Shelby Goldstein

BAYTOWN: Erin Pearson

BEN WHEELER: Rachel Burmaster, Cole Dickerson, Katherine Dykes, Mariah Hooton, Abigail Hopkins, Logan Jenkins, Florentina Landaverde, Hayden McCallum, Samantha Morse, Erin Richards, Robert Ruiz, Trey Saxon, Stephanie Stanger, Michell White

BIG SANDY: Nathan Brenner, Keaton Combs, Brittney Heard, Amy Huckfeldt, Keyondra Johnson, Kristopher Kelley, Stephen Rogers, Jacob Shipman

BILAMBIL HEIGHTS, Australia: Aaron Westerlund

BLOOMINGTON: Rosa Garza

BOCHUM/NORTHRHINE-WESTFALIA, Germany: Jon Emmerling

BOSSIER CITY, La.: Danial Bellew Jr.

BOYD: Peter Merts

BRAZORIA: Robert Adams

BRISBANE, Australia: Daniel Wilkins

BROWNSBORO: Samantha Bussell, Shelly Lutz, Rhonda McRee, Aimee Munoz, Alejandro Olivares, Adrian Partida, Lucina Rojas, Marisol Rojas, Lucero Rosa

BRYAN: Cameron Carver, Maggie Hill

BUCHAREST, Romania: Isabela Dobra

BUENOS AIRES, Argentina: Luana Munoz

BUFFALO: Sarah Burchfield

BULLARD: Madison Bradley, Jaymeson Brown, Michael Buchanan, Sarah Campbell, Andrew Carrazco, Tessa Davis, Audrey Dean, Jenny DeLaTorre, Ashton Dorsey, Starlite Edwards, Karrigan Green, Jentry Haley, Jaelyn Harris, Cheyenne Iverson, Kennedy Key, Emman Khan, Nicholas Lemons, Brendan Miller, Jose Oliveros, Ashli Parks, Tabatha Phillips, Eleodoro Pizano, Cevin Price, Alexandra Purifoy, Colton Rainoshek, Karla Salazar, Amanda Sisco, Barbara Smart, Krystal Smart, Justin Smith, Jessica Stanley, Mandee Thomas, Cristo Villagomez, Dominique Watson, Tianay Woodruff

CAGUAS, Puerto Rico: Kariely Santana

CANTON: Esequiel Alcaraz, Gillian Hanks, Danica Irving, Jaclynn Kaumo, Kaitlin Kines, Evelyn McDonald, Jared Miller, Emilee Rogers, Abigail Sellers, Ben Shobe, Courtney Slider, Crystal Vega, Allison Wyche

CAPAO DO LEAO, Brazil: Debora Maciel

CARACAS, Venezuela: Stefan Holczer, Andres Jaimes

CARROLLTON: Cody Brenner, Kayli Brenner, Blake Frasier, Madison Jantzen, Kelsey Leniger

CEDAR HILL: Shaelyn Handy

CHANDLER: Andrew Cotten, Katelyn Ellis, Amanda Hyzer, Aaron Laverentz, Blakely Medford, Casey Pelton

CHIGASAKI, Japan: Yuna Ito

CHILLIWACK, British Columbia: Jordyn Scott

CLEVELAND: Hanna Lyons, Converse: Makenzi Darden

CORINTH: Kindall Spencer

CORPUS CHRISTI: Caitlin Hobbs

CORRIGAN: Jesus Najera

CYPRESS: Christina Lauritsen, Sidney McWhite

DALLAS: Jimmy Bernau, Gary Freeman, Seedy Keita, Claudette Niyomufasha

DAYTON: Londan Mallet

DE KALB: Jon House II

DIANA: Handa Echols, Samantha Prazak, Erica Wesley

EDGEWOOD: James Bishop, Kaylee Golightly, Cheyenne Martin

ELCHE, Spain: Jorge Martinez

ELKHART: Mika Bowman, Esdras Lemus, Daniel May, Shayna McCoy

EMORY: Jordan Clayton, Luke Hooten

EMMENDINGEN, Germany: Leon Karman

EULESS: Juliana Franklin

EUSTACE: Gannon Kirkhart

EVERMAN: Jessie Marshall

FARMERSVILLE: Brandon Woods

FAYETTEVILLE, N.Y.: Djhai Patterson-Ricks

FLINT: Gracie Anderson, Jacob Bales, Travis Barnett, Kevin Barrett, Stefaine Bestor, Justin Biles, Emily Bromaghin, Kristian Catalano, Alisa Elliott, Gabrielle Griffin, Emily Hukill, Mesoma Iloanusi, Tara Jenkins, Mazie Jones, Carrie Klapper, Kelly Matthews, Mickey Phillips, Katie Pratt, Margaret Pyatt-Brotherton, Catherine Rebollar, Gabrielle Regalado, Hayley Robertson, Reindel Roebke, Ashley Russell, Kevin Salvador, Stephanie Sanchez, Heather Scherry, Jalen Sylestine, Mandee Thomas, Joseph Vann, Russell Waterman, Trevarius Watson, James Wheeler, Jennifer Wilson, Celeste Zuniga

FLOWER MOUND: Heidi Hassemer, Dillon Newton, Nathan Thomas

FORNEY: Robert Allen, Krista Bohmann, Hunter Busby, Madison Giblin, Mackenzie Guess, Jessica Mclean, Billy O’Neal, Rebecca Venette

Fort Worth: Lazerrick Bowie, Keroles Dawed, Shea Graham, Celestine Munezero, Bianca Roman

FRANKSTON: John Blase, Samantha Bussell, Chloe Carnes, Audree Martin, Kayla Pizano, Matthew Reschke, Tina Scott

FREDERICKSBURG: Tyler Kaman

FRESNO: Genesis Veleros

FRISCO: Fatou Dukureh, Madison Jantzen, Michael Morissette

FRUITVALE: Gavino Rongel

GALLATIN: Layla Johns

GARDEN CITY: Abbie Dart, Aaron Wheeler

GARLAND: Hunter Henderson, Peter Lieu, David Pacheco, Antoneshia Wade

GEORGE, South Africa: Charnay Williams

GEORGETOWN: Carrie Klapper, Camden Lepley, Peyton Little

GILMER: Tanya Chapman, Intha Danley, Matthew Davidson, Hunter Eitel, Brittney Heard, Lukus Hollen, Passion Johnson, Kristopher Kelley, Grace Luttrell, Bonnie McCoy, Matthew Morgan, Devin Smith, Anna Strohschein

GLADEWATER: Joshua Claxton, Joshua Findley, Reilly Hornbrook, Amy Naugher, Sandra Searle

GOLDEN: Cashsandra Branin, Brooke McDonald, Taylor Nichols

GRAND PRAIRIE: Leonardo Hernandez

GRAND SALINE: Larry Barnes, Jacoby Bogue, Marlee Carr, Makayla David, Trey Golden, Kurt Johnson, Jennifer Landaverde, Seth Rodgers, Payton Sadler, Lee Schall, Jeanne Sweeney

GREENVILLE: Mason Criss, Carter Renfro, Groesbeck: Shataria Asberry GROVETON: LaDarius Johnson

HALLSVILLE: Handa Echols, Noah Johnson, Alexus Prosise

HAMBURG: Andrea Fernandes Neves

HARLETON: Shaddow Aiken, Handa Echols, Ashley Frazier

HAWKINS: Nathan Beggs, Jordan Betts, Mary Clowers, Amie Cordell, Brittanie Harris, Breanna Lemons, Mark Pope, Savannah Williams

HENDERSON: Ruben Carreon, Jordan Chandler, Katherine Cisneros, Katie Dukes, Minerva Elizondo, Lauren Gates, Erin Hulsman, Amy Martinez, Jessica Oviedo, Cason Shipp, Shelbi Sipes, Kaitlyn Vest, Ryan Weaver

HENRIETTA: Riley Watson

HEREFORDSHIRE, England: Alexander Parker

HICO: Thomas Leamons

HIDEAWAY: Avery Beeler, Lucas Bonds, Matthew Brooks, Clayton Chambley, Casey Dunn, Laettner Greenhill, Matthew Lucas, Jena Powell, Katie Snow

HIGHLAND VILLAGE: Daniel Parker

HOLLAND: Lukas Bergang

HOLLY LAKE RANCH: Summer Jansen, Steven Snow

HOUSTON: Shelby Bryant, Joslyn Chacon, Cordell Davis, Sherry Durand, Caleigh Miller, Genesis Veleros

HURST: Tyler Dunlop

IRVING: Tia Duncan, Dorothy Thomas

ITASCA: Whittney Soule

JACKSONVILLE: Yasmin Barrera, Eliana Borja, John Buckingham, MyKeshia Burrell, Katelyn Cole, Katelyn Daughety, Tiffany Dodson, Bradly Felix, Reynaldo Gallegos, Erin Gardner, Pedro Guerrero, Zachary Harris, Mitchell Hataway, Adriana Hernandez, Wendy Jenkins, Kurt Kahler, Tiffany Linares, Leiyana Lyons, Miguel Mares, Corrie Martinez, Jessica Martinez, Juan Martinez, Dyikerria Massington, Juan Mendoza, Karen Mendoza, Charity Moon, Landon Moore, Austin Nelson, Chukwuuma Okoroma, Marisol Ornelas, Jaime Ortega, Jose Padron, Alejandra Palacios, Amy Parsons, Carlos Perez, Kara Phillips, Amanda Potter, Maria Rangel, Kimberly Reamy, Angelica Rivera, Marisol Sandoval, Jonathan Singleton, Kayli Thomas, Sadie Thornton, Alondra Torres, Daniela Trujillo, Samantha Vargas, Colton Waller

JASPER: Nicholas Kenebrew, Samuel Navarro

JEFFERSON: Justin Brooks, Makayla Manning, Amber Thomas

JEWETT: David Anzaldua

KAPPEL, Switzerland: Tamara Arnold

KAUFMAN: Ghidiany Perea

KEMP: Jordyn Costlow

KERENS: Cindy Chairez

KILGORE: Juliana Farney, Amanda Landeche, Mateo Ortiz, Jessica Toomer, Kayla Torres

KINGWOOD: Allyson Poland

KIRVIN: Kelly Brownlow

LANCASTER: Devin Johnson, Tyler Linthecome, Linda Walters

LANEVILLE: Tyler Powell

LEESBURG: Kenneth Saunders

LEVELLAND: Nicholas Gerber

LEWISVILLE: Nefertiti Franklin, Tommi Goodman, Ragan Henderson

LINDALE: Armia Abdelshahid, Whitney Bacon, Kevin Barrett, Julianne Barron, Avery Beeler, Brian Beggs, Angela Berry, Michaela Bielitz, Matthew Brooks, Parker Brown, Amie Cordell, Kelsey Crews, Bethany Davidson, Jazmin De Castaneda, Dimond Edmond, Alisa Elliott, Shandis Fancher, Hannah Fauss, Lizeth Grana, Hannah Holt, Jonathan Hudson, KwangChun Jang, Jonah Jeans, Calli Johnson, Ashley Kirkman, Michael Maher, Makayla Mahloch, Tiendra Martin, Jameya Meekins, Joshua Miles, Shandra Moore, Karina Musselwhite, Nicholas Navarro, Taylor Pace, Dakota Pool, Jena Powell, Andrew Ptak, Saul Rios, Charlotte Rodden, Morgan Smith, Marah Snoubar, Katie Snow, Elizabeth Stedry, Karik Storkson, Carrie Summers, Dorothy Thomas, Britany Thompson, Caitlin Tidwell, Douglas Trouse, Matthew Whipkey, Hunter Whitham, Micheal Williams

LITTLE ELM: Esther Karanja

LONG BEACH, Calif.: Mekeila Erspamer

LONGVIEW: Dominique Acayan, Bethany Bell, Lesia Blake, Madison Bobo, Mitch Bozman, Abby Brightwell, Elypsis Burns, Corneasia Chance, Devon Chapman, Emerson Diez, Handa Echols, Evelyn Enriquez, Joshua Findley, Leticia Garcia, Salvador Gonzalez, Harrison Griffin, Destinee Hill, Michael Lambert, Stormie Lummus, Christian Marez, Jazmin Merriman, Austin Newell, Hector Nunez, Chukwuuma Okoroma, Robyn Presley, Dylan Roberts, Liandra Rodriguez, Lucia Salto Marquez, Amanda Sommers, Gabrielle Tanner, Jennifer Vela, Jonathan Williams, Amanda Zappa

LOVELADY: Sydney Shoemaker

LUFKIN: Joseph Bell, Jheri Clark, Creed Cullen, Doris Davis, Charly Hernandez, Ivie Massie, Shivang Patel, Julieanne Rodriguez

MABANK: Matthew Delbert

MADISONVILLE: Kara Derrick

MALAKOFF: Kathleen Cook

MANSFIELD: Alanna Stewart, Cedtrese Williams

MAPLEWOOD: Oluwafunmilayo Kehinde

MARSHALL: Eliana Borja, Chelsea Czajkowski, Jasmine Rios, Perla Rubio, Lucia Salto Marquez, Serena Smith, Imhild Tabi, Jennifer Villegas

MATSUDO, Japan: Daisuke Otsuka

MAYDELLE: Cassie Weiss

McALLEN: Guadalupe Garza

McKINNEY: Esther Karanja, Georgia Kirkpatrick, Ruby Oku, Lauren Ross

MESQUITE: Robert Allen, Xochitl Bedoy, Kevin Brotherton, Andie Ethridge, Maya Gayler, Tesla Green-Plafcan, Astrid Ortega

MINEOLA: Travis Browning, Alexia Delapaz, Aimee Duvall, Colby Elmore, Shane-a Gallimore, Alexandrea Goodman, Claire Goodson, Rachel Goodwin, Shelby Griffin, Jocei Hastings, Lauren Hugghins, Jade Kelley, Micah Kolb, Marcus Mccalla, Brooke McDonald, Gregory Mitchell, Karina Parreno, Suraj Patel, Elivel Ponce, Stephen Rogers, Christopher Ross, Amber Scott, Colten Sneed, Katie Snow, Carrie Summers, Britany Thompson, Lauryn Timmons, Emily Watson, Joshua Wilkerson

MISSION: Ryela Rodriguez

MOUNT PLEASANT: Jason Alvarado, Karina Gonzalez, Francisco Lopez, Giovanni Rocha

MULESHOE: Christopher Flores

MURCHISON: Sarah Burris, Nicholas Lemons, Kimberly Reamy

NACOGDOCHES: Alanna Stewart, Joshua Watson

NAVASOTA: Bailey Feder

NELSON: Austin Tambellini

NEW BOSTON: Colby Mcelwee

NEW BRAUNFELS: Aaron Westerlund

NEW LONDON: Ashley Meador

NEW SUMMERFIELD: Adriana Hernandez, Juan Mendoza, Alejandra Palacios, Samantha Vargas

NEWARK, N.J.: Elizabeth Akpassa, Djhai Patterson-Ricks

NEWTON: Darrah Billingsley

NORTH PALM BEACH, Fla.: Cameron Tye

OAKLAND, Calif.: Edra Luster

OKLAHOMA CITY, Okla.: Elizabeth Jacks

OMAHA: Mikayla Duke

ORANGE: Oluwafunmilayo Kehinde, Mitchell Lee

ORCHARD: Breanna Hanzelka

ORE CITY: Amy Naugher

OVERTON: Ericka Holliman, Jacobe Hunt, Emman Khan, Connor McCasland, Ashley Meador, Crystal Vanover, Amanda Weber

PALESTINE: Brittany Collins, Katy Espinoza, Brenda Garcia, Lauren Gates, Jentry Haley, Brandon Harris, Michael Lindsey, Maria Morales, Destiny Spurlock, Alexandria Thompson, Felix Umanzor, Kristina Woodruff

PARIS: Drew Harris, Kristen Hodges, Sarah Van Slyke

PETROLIA: Riley Watson

PITTSBURG: Kendal Burns, Jessica Garcia

PLANO: Michaela Bielitz, N’da Ehouman, Carlos Garcia, Bryan Honeck

PLEASANTON: Edward Talamantez

POINT: Robert Case, Dilan House

PORTLAND, Ore.: Erykah Campbell

POWDERLY: Taylor White

PRINCETON: Tommi Goodman

QUITMAN: Lauren Gates, Dyana Gillispie, Rachel Goodwin, Jasy Hicks, Emily Hutchings, James Johnson II, Luke Kindle, Micah Kolb, Alexzandria Pope, David Roman, Cyndi Setser, Molly Tanner, Mishea Turner

RAMAT GAN, Israel: Omer Priyov

REKLAW: Esmeralda Perez, Tonya Sheppard

ROBINSON: Meredith Cox

ROCKWALL: Blake Frasier, Molly Mosby, Brady Van Bevers

ROSENBERG: Christopher Craven

ROUND ROCK: Loren Washington

ROWLETT: Taya Mitchell

RUSK: Stephanie Atkins, Kristen Bernard, Jeremy Brummett, Amy Collins, Tynisha Colston, Victoria Darkey, Trace Dominy, Hunter Hancock, Zachary Harris, Erika Holland, Jacob Liles, Destinee Morris, Amy Parsons, Alexzandria Pope, Jordan Rawlinson, Tonya Sheppard, Marissa Stewart, Danielle Strain, Waylon Turner, Gabino Villa

SACHSE: Madison Duvall, Erin Vana

SAN ANGELO: Brennen Wooten

SAN ANTONIO: Megan McGath, Ariana Sifuentes, Luisa Trinidad

SEVEN POINTS: Jordyn Costlow

SHREVEPORT: Sabra Rushing

SILSBEE: Kennedi Gilder

SOUTH AUSTRALIA: Rachel Reeve

SOUTH JORDAN, Utah: Jocelyn Brandon

SOUTHLAKE: Maria Genovese, Michael Spinozzi

SPRING: Jacob Blatney

SULPHUR SPRINGS: Taja Evans, Grace-Anne Grafton

SUMNER: Brandon Woods,

SYKE, Germany: Carl Koester

TATUM: Nathan McGill, Lori Robertson

TEAGUE: Chandler Hunt

TOMBALL: Kaycie Moore, Rebecca Snow

TROUP: Joanna Adame, Kyle Alexander, Ryan Altman, Ariele Aragon, Austin Barron, Christy Durmon, Erica Esquivel, Terrance Green Jr., Rusty Gregory, Crystal Hammack, Thomas Hawkins, Emily Hefner, Kalyn Howard, Lauren Hugghins, Connor Kauffman, Autumn Kennedy, Alexandra Knight, Kelsey Leniger, Audree Martin, Kaleigh McClure, Kris Roberts, Lauren Ross, Emily Stone, Jessica Toomer, Sharon Tornes

TYLER: Elizabeth Akpassa, Jazmin Alfaro, LaTosha Alfred, Jennifer Alvarez, David Amante, Gracie Anderson, Kassandra Antonio, Gabriel Araiza, Philip Arledge, Abigail Arreola, Jonathan Arriola, Loren Asad, Noemi Avellaneda, Angeny Avila, Elizabeth Avila, Bethany Awalt, Alexis Babino, Binta Balajo, Tamieka Banks, Madelynn Barnett, Travis Barnett, Keyla Barrera, Kevin Barrett, Lawson Barrett, Cynthia Barrientos, Austin Barron, Bethany Bell, Angela Berry, Michaela Bielitz, Carson Blackburn, Lesia Blake, Katelyn Blakely, Haley Blalack, Benjamin Boardman, Madison Bradley, Cashsandra Branin, Aiden Brown, Deitrick Brown, Jaymeson Brown, Quindana Bryant, Kendal Burns, Sarah Burris, Samantha Bussell, Jaylon Caldwell, Jolenne Calleja, Fatou Camara, Maurilio Cardenas, Sierra Carrasco, Andrew Carrazco, Maria Carrillo, Morgan Carter, Kaesha Cash, Joslyn Chacon, Thomas Champion, Ezra Chapman, Shajuana Cicero, Joshua Claxton, Jordan Clayton, Shanica Clayton, Kelli Cohen, Chelsea Conder, Philip Cook, Connor Cooper, Hector Cornejo, Abdiel Cornelio, Claudia Correa, Amanda Creath, Mason Criss, Chelsea Czajkowski, Hudson Daille, Collin Damskov, Allison Daniels, Intha Danley, Elizabeth Danly, Victoria Darkey, Austin Davis, Jedidiah Davis, Sasha Davis, Tessa Davis, Sarah De Long, Malanie Dean, Misty Deegan, Jenny DeLaTorre, Emily Dene, Sherkearion Dews, Jamie Dinger, Keithlin Dixon, Katie Dukes, Fatou Dukureh, Casey Dunn, Jason Dykes, Mckenzie Easley, N’da Ehouman, Katherine Elledge, Alisa Elliott, Linda Ellis, Esther Emanuel, Brianna Erwin, Sylvia Esparza, Yessica Espinola, Jonathan Estrada, Lakisha Evans, Mallorie Farmer, Juliana Farney, Gonzalo Fernandez, Luis Fernandez, Fernando Flores, Savannah Forsythe, Misty Fortunas, Alexus Foutz, Gary Freeman, Jorge Fuentes, Samuel Fuentes, Edward Galaviz, Randy Galaviz, Bethany Garcia, Carlos Garcia, Omar Garcia, Sinthia Garcia, Jeremy Giles, Ashley Gillilan, Alexandra Gonday, Amber Goodlow, Matthew Goodson, Rachel Goodwin, Ke'andre Goss, Jonathan Gray, Jakub Green, Gabrielle Griffin, Harrison Griffin, Joseph Gruenwald, Adolph Gurrostieta, Luke Hamilton, Crystal Hammack, Madysen Hands, Christina Haney, Emily Hanks, Matthew Harris, Maya Harris, Ethan Harvey, Gill Hassell, Jocei Hastings, Taylor Hathcoat, Thomas Hawkins, Emily Hefner, Nicole Helmuth, Kelsy Hernandez, Leonard Herndon, Kevin Hickman, Janelin Higuera, Amanda Hiles, Maggie Hill, Jessica Hoffmann, Abigail Hopkins, Keiston Howard, Jonathan Hudson, Lauren Hugghins, Emily Hukill, Erin Hulsman, Karl Hunter, Kiara Hunter, Aaron Ibarra, Jacqueline Ibarra, Dawn Jackson, Andres Jaimes, Yanelly Jaimes, Benjamin Jauregui Velazco, Ayotas Johnson, Jacob Johnson, Yara Jones, Grant Jordy, David Juarez, Austin Jureski, Seedy Keita, Jade Kelley, Autumn Kennedy, Kristopher Kilcrease, Alicia King, Dawson Kittrell, Aidan Klouda, Christian Kuester, Jordan Lamaster, Melissa Lampin, Ashlee Langham, Nicholas Lemons, John Lewis, Jalicsa Licerio, Aleisha Light, Jacob Liles, Michael Lindsey, Cindy Lozano, David Lutmer, Grace Luttrell, Hannah Lyford, Rebekah Machiavello, Esmeralda Macias, Makayla Mahloch, Emma Martinez, Minerba Martinez, Donnisha Marvels, Ivie Massie, Brooke Maxfield, Bonnie McCoy, Shayna Mccoy, Brooke McDonald, Jesse Mcfarland, Ally McGrath, Seth Mcgrath, Jeremy Mclean, Jessica Mclean, Danielle McNaughton, Blakely Medford, Aremy Medina, Jameya Meekins, Gustavo Mendez, Richard Mendez, Joshua Miles, Mason Miller, Tonnecia Miller, Elisha Milton, Rocio Molina, Keyson Montas, Mauricio Montes De Oca, Uriel Morales, Martin Morales Alvarez, Nathanael Moreno, Matthew Morgan, Paola Morgan, Garren Morris, Taylor Mullins, Aimee Munoz, Rafael Naranjo-Aparicio, Jacqueline Nateros, Karen Nava, Nicholas Navarro, Kiara Navas, Taylor Nipp, Jeffrey Nolen, Nicholas Norton, Hector Nunez, Antonio Ochoa Balderas, Daniel Olejnik, Jonathan Olivares, Leah Orr, Jesus Ortega Bravo, Jazelle Ortiz, Mateo Ortiz, Amy Ozorneo, Joshua Padilla, Parth Patel, Ujali Patel, Belen Penaloza, Ezequiel Perez, Jesus Perez, Melina Perez, Andre Pham, Melissa Philbert, Mickey Phillips, Tabatha Phillips, Marely Pimentel, Diana Pineda, Ana Prabhakar, Hannah Quackenbush, Jordan Quinn, Alexandria Ramirez, Martin Ramirez, Blanca Razo, Jeff Reazin, Isais Reyes, Hunter Richards, Ada Rios, Josue Rios, Daniela Rios Tellez, Luis Rivera, Aubrey Roberts, Dylan Roberts, Kris Roberts, Mckenzie Roberts, Laci Robinson, Elijah Rodriguez, Hope Rodriguez, Ignacio Rodriguez, Jose Rodriguez, Julio Romero, Myranda Rosales, Christopher Ross, Lauren Ross, Victoria Rosser, Lexie Routt, Wilborn Rozell, Perla Rubio, Josephine Sabio, Juan Salazar, Omar Salazar, Isai Salgado-Leon, Kevin Salvador, Kimleng Samoeun, Ahmad Samyono, Rebecca Sanders, Ricky Santos, Leighann Sapp, Ashley Saucerman, Tina Scott, Andrew Seale, Brittny Seley, Cyndi Setser, Nikki Shields, Marcus Shirley, Ethan Siler, Barbara Smart, Krystal Smart, Camille Smith, Christy Smith, Steven Snow, Shelby Soape, Raquel Solis, Saida Solis, Theresa Soliz, Bryan Solomon, Michael Soriano, Jessica Stanley, Valentina Stinchfield, Karik Storkson, Karson Sutsch, Jeanne Sweeney, Faizan Syed, Amanda Ta, Imhild Tabi, Kenneth Terrell, Haley Terry, Kayli Thomas, Ronald Thomas, Ai Thompson, Alexandria Thompson, Britany Thompson, Gregory Thompson, Laura Thomson, Caly Thornton, Fiona Thurmond, Ashley Todd, Stephen Todd, Jazmin Toledo, Sharon Tornes, Alan Torres, Kevin Tran, Luisa Trinidad, Noah Truong, Richard Tuell, Ndukwe Uduma, Mujtaba Ullah, Adai Urieta, Alexia Urieta, Amie Valdez, Hipolito Valle, Nayeli Vallejo, Nicolas Vargas, Crystal Vega, Melissa Villegas, Manuel Viramontes, Linda Walters, Shertodra Washington, Jaslynn Weaver, Aaron Wheeler, Michell White, Victoria Whitman, Donte Wilkerson, Billy Williams, Victoria Williams, Jeremy Wilson, Shelby Wilson, Addison Winebarger, Dustyn Wooster, Kaila Wright, Allison Wyche, Aaliyah Young, Nyia Young, Alicia Zavala

VALENCIA, Spain: Nikol Gonzalez Alarcon

VAN: Albert Alvarez, Antonio Benavides, Bryan Cain, Angela Culpepper, Stephanie Duran, Brenda Elizondo, Lynndale Franklin, Mackenzie Guess, Andres Jaimes, Hayden McCallum, Ana Prabhakar, Luis Rodriguez Seeders, Bo Smith, William Stirling, Michael Tucker, Erick Vazquez

VICTORIA: Shelby Spradley

VILA VELHA, Brazil: Jullia Trabach

WASKOM: Alondra Aguayo

WAXAHACHIE: Lenzie Crawford

WHITE OAK: Carrie Rhodes

WEILHEIM, Germany: Frieder Wagner

WHITEHOUSE: Victoria Bauer, Madison Brown, Shelby Bryant, Justin Carnes, Jennifer Carter, Kristian Catalano, Sarah Cleckler, Wipaporn Coffey, Chelsea Conder, Angela Culpepper, Leah Davidson, Valencia Dunning, Timothy Fields, Madalyn Garrett, Emily Hanks, Kevin Hickman, Jessica Hoffmann, Makenzie Holt, Alexandra Knight, Eric Munoz, Anna Pardoe, Cade Parrish, Belen Penaloza, Colton Selvidge, Bradley Shaw, Sharon Tornes, Hipolito Valle, Schuyler Wages, Ernest Walker, Shawn Walker, Jennifer Wilson, Jacob Wright

WILLS POINT: Alexandra Gonday, Whitney Kerr, Justin Minter, Mckenzie Roberts, Morgan Thomas, Katelyn Watson, Calvin Wilkes

WIMBERLEY: Esiquiel Bilger

WINNIE: Erik Olalde

WINNSBORO: Albertus De Jong, Darby Deaton, Hannah Goodson

WINONA: Jamie Dinger, Dulce Espinoza, Christina Haney, Megan Martsolf, Heather McIntyre, Rebecca Sanders, Jacob Shipman, Spencer Thompson

WREXHAM, Wales: Cameron Tye

YANTIS: Taylor Hathcoat, Erica Rios



