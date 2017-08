Verizon offering free data service to postpaid customers

SAN ANTONIO – In the wake of Harvey’s landfall, Verizon is offering free service, data, text and voice, to postpaid customers in South Texas.

A Verizon spokesperson said they understand how important it is to connect with loved ones and worrying about going over data limits shouldn’t be a concern at this time.

For postpaid Verizon customers, Verizon said during this time you may still receiver data overage charges, but to not worry because they will cover the charges on your next bill cycle.

For prepaid Verizon customers, Verizon is offering 3GB of bonus date to the qualified counties so you can stay connected when it matters most.

This offer is effective through Sept. 8.

If you have any questions, you can contact customer care at 1-800-922-0204 or 1-888-294-6804. You can also contact your local store.

Because we appreciate you & want to show our support, FREE DATA for postpaid #SouthTexas #Verizon customers thu Sept. 8. #HurricaneHarvey. pic.twitter.com/bC3UczOJyv — Jeannine Brew (@JeannineBrew) August 26, 2017

The zip codes that qualify for the free service are below:

78012 Atascosa

78050 Atascosa

78062 Atascosa

78008 Atascosa

78011 Atascosa

78026 Atascosa

78052 Atascosa

78064 Atascosa

78065 Atascosa

78069 Bexar

78353 Brooks

78355 Brooks

78341 Duval

78349 Duval

78357 Duval

78376 Duval

78384 Duval

78360 Jim Hogg

78361 Jim Hogg

78333 Jim Wells

78342 Jim Wells

78332 Jim Wells

78372 Jim Wells

78375 Jim Wells

188 Kenedy

78338 Kenedy

78385 Kenedy

78364 Kleberg

78363 Kleberg

78379 Kleberg

78350 Live Oak

78060 Live Oak

78383 Jim Wells

78022 Live Oak

78071 Live Oak

78075 Live Oak

78007 McMullen

78072 McMullen

78545 Starr

78585 Starr

78536 Starr

78547 Starr

78548 Starr

78582 Starr

78584 Starr

78588 Starr

78591 Starr

78561 Willacy

78569 Willacy

78580 Willacy

78590 Willacy

78594 Willacy

78598 Willacy

78564 Zapata

78067 Zapata

78076 Zapata

78522 Cameron

78523 Cameron

78535 Cameron

78551 Cameron

78553 Cameron

78567 Cameron

78568 Cameron

78592 Cameron

78520 Cameron

78521 Cameron

78526 Cameron

78550 Cameron

78552 Cameron

78559 Cameron

78566 Cameron

78575 Cameron

78578 Cameron

78583 Cameron

78586 Cameron

78593 Cameron

78597 Cameron

78622 Caldwell

77452 Austin

77473 Austin

77418 Austin

77474 Austin

77485 Austin

78931 Austin

78944 Austin

78950 Austin

78602 Bastrop

78612 Bastrop

78621 Bastrop

78650 Bastrop

78659 Bastrop

78662 Bastrop

78953 Bastrop

78957 Bastrop

77838 Burleson

77852 Burleson

77863 Burleson

77878 Burleson

77836 Burleson

77879 Burleson

78661 Caldwell

78616 Caldwell

78644 Caldwell

78648 Caldwell

78655 Caldwell

78656 Caldwell

78632 Gonzales

77412 Colorado

77460 Colorado

78951 Colorado

77470 Colorado

77475 Colorado

78933 Austin

77434 Colorado

77442 Colorado

78934 Colorado

78935 Colorado

78943 Colorado

78962 Colorado

78952 Fayette

78960 Fayette

78961 Fayette

78938 Fayette

78940 Fayette

78941 Fayette

78945 Fayette

78949 Fayette

78954 Fayette

78956 Fayette

78963 Fayette

78604 Gonzales

78658 Gonzales

78122 Gonzales

78140 Gonzales

78159 Gonzales

78614 Gonzales

78629 Gonzales

78677 Gonzales

78959 Gonzales

77961 Jackson

77969 Jackson

77970 Jackson

77991 Jackson

77957 Jackson

77962 Jackson

77971 Jackson

77986 Lavaca

77987 Lavaca

77964 Lavaca

77975 Lavaca

77984 Lavaca

77995 Lavaca

78946 Fayette

77853 Lee

78942 Lee

78947 Lee

78948 Lee

77404 Matagorda

77415 Matagorda

77428 Matagorda

77483 Matagorda

77414 Matagorda

77419 Matagorda

77440 Matagorda

77456 Matagorda

77457 Matagorda

77458 Matagorda

77465 Matagorda

77468 Matagorda

77482 Matagorda

77834 Washington

78932 Fayette

77426 Washington

77833 Washington

77835 Washington

77880 Washington

77432 Wharton

77436 Wharton

77443 Wharton

77448 Wharton

77453 Wharton

77454 Wharton

77467 Wharton

77420 Wharton

77435 Wharton

77437 Wharton

77455 Wharton

77488 Wharton

77580 Chambers

77661 Chambers

77514 Chambers

77523 Chambers

77560 Chambers

77597 Chambers

77665 Chambers

78330 Nueces

78339 Nueces

78347 Nueces

78403 Nueces

78426 Nueces

78427 Nueces

78460 Nueces

78463 Nueces

78465 Nueces

78466 Nueces

78467 Nueces

78468 Nueces

78469 Nueces

78472 Nueces

78480 Nueces

78351 Nueces

78343 Nueces

78373 Nueces

78380 Nueces

78401 Nueces

78402 Nueces

78404 Nueces

78405 Nueces

78406 Nueces

78407 Nueces

78408 Nueces

78409 Nueces

78410 Nueces

78411 Nueces

78412 Nueces

78413 Nueces

78414 Nueces

78415 Nueces

78416 Nueces

78417 Nueces

78418 Nueces

78419 Nueces

78335 San Patricio

78352 San Patricio

78359 San Patricio

78336 San Patricio

78362 San Patricio

78368 San Patricio

78370 San Patricio

78374 San Patricio

78387 San Patricio

78390 San Patricio

77549 Galveston

77552 Galveston

77553 Galveston

77555 Galveston

77617 Galveston

77623 Galveston

77574 Galveston

77592 Galveston

77510 Galveston

77517 Galveston

77518 Galveston

77539 Galveston

77546 Galveston

77550 Galveston

77551 Galveston

77554 Galveston

77563 Galveston

77565 Galveston

77568 Galveston

77573 Galveston

77590 Galveston

77591 Galveston

77650 Galveston

77512 Brazoria

77516 Brazoria

77431 Brazoria

77542 Brazoria

77463 Brazoria

77588 Brazoria

77422 Brazoria

77430 Brazoria

77480 Brazoria

77486 Brazoria

77511 Brazoria

77515 Brazoria

77531 Brazoria

77534 Brazoria

77541 Brazoria

77566 Brazoria

77577 Brazoria

77578 Brazoria

77581 Brazoria

77583 Brazoria

77584 Brazoria

77451 Fort Bend

77464 Fort Bend

77497 Fort Bend

77487 Fort Bend

77496 Fort Bend

77481 Fort Bend

77053 Fort Bend

77406 Fort Bend

77407 Fort Bend

77417 Fort Bend

77441 Fort Bend

77444 Fort Bend

77459 Fort Bend

77461 Fort Bend

77469 Fort Bend

77471 Fort Bend

77477 Fort Bend

77478 Fort Bend

77479 Fort Bend

77489 Fort Bend

77494 Fort Bend

77498 Fort Bend

77545 Fort Bend

77411 Harris

77413 Harris

77522 Harris

77402 Harris

77410 Harris

77001 Harris

77052 Harris

77201 Harris

77202 Harris

77203 Harris

77204 Harris

77205 Harris

77206 Harris

77207 Harris

77208 Harris

77209 Harris

77210 Harris

77212 Harris

77213 Harris

77215 Harris

77216 Harris

77217 Harris

77218 Harris

77219 Harris

77220 Harris

77221 Harris

77222 Harris

77223 Harris

77224 Harris

77225 Harris

77226 Harris

77227 Harris

77228 Harris

77229 Harris

77230 Harris

77231 Harris

77233 Harris

77234 Harris

77235 Harris

77236 Harris

77237 Harris

77238 Harris

77240 Harris

77241 Harris

77242 Harris

77243 Harris

77244 Harris

77245 Harris

77248 Harris

77249 Harris

77251 Harris

77252 Harris

77253 Harris

77254 Harris

77255 Harris

77256 Harris

77257 Harris

77258 Harris

77259 Harris

77261 Harris

77262 Harris

77263 Harris

77265 Harris

77266 Harris

77267 Harris

77268 Harris

77269 Harris

77270 Harris

77271 Harris

77272 Harris

77273 Harris

77274 Harris

77275 Harris

77277 Harris

77279 Harris

77280 Harris

77282 Harris

77284 Harris

77287 Harris

77288 Harris

77289 Harris

77290 Harris

77291 Harris

77292 Harris

77293 Harris

77297 Harris

77299 Harris

77337 Harris

77347 Harris

77491 Harris

77492 Harris

77325 Harris

77572 Harris

77315 Harris

77501 Harris

77508 Harris

77383 Harris

77391 Harris

77002 Harris

77003 Harris

77004 Harris

77005 Harris

77006 Harris

77007 Harris

77008 Harris

77009 Harris

77010 Harris

77011 Harris

77012 Harris

77013 Harris

77014 Harris

77015 Harris

77016 Harris

77017 Harris

77018 Harris

77019 Harris

77020 Harris

77021 Harris

77022 Harris

77023 Harris

77024 Harris

77025 Harris

77026 Harris

77027 Harris

77028 Harris

77029 Harris

77030 Harris

77031 Harris

77032 Harris

77033 Harris

77034 Harris

77035 Harris

77036 Harris

77037 Harris

77038 Harris

77039 Harris

77040 Harris

77041 Harris

77042 Harris

77043 Harris

77044 Harris

77045 Harris

77046 Harris

77047 Harris

77048 Harris

77049 Harris

77050 Harris

77051 Harris

77054 Harris

77055 Harris

77056 Harris

77057 Harris

77058 Harris

77059 Harris

77060 Harris

77061 Harris

77062 Harris

77063 Harris

77064 Harris

77065 Harris

77066 Harris

77067 Harris

77068 Harris

77069 Harris

77070 Harris

77071 Harris

77072 Harris

77073 Harris

77074 Harris

77075 Harris

77076 Harris

77077 Harris

77078 Harris

77079 Harris

77080 Harris

77081 Harris

77082 Harris

77083 Harris

77084 Harris

77085 Harris

77086 Harris

77087 Harris

77088 Harris

77089 Harris

77090 Harris

77091 Harris

77092 Harris

77093 Harris

77094 Harris

77095 Harris

77096 Harris

77098 Harris

77099 Harris

77336 Harris

77338 Harris

77339 Harris

77345 Harris

77346 Harris

77373 Harris

77375 Harris

77377 Harris

77379 Harris

77388 Harris

77389 Harris

77396 Harris

77401 Harris

77429 Harris

77433 Harris

77447 Harris

77449 Harris

77450 Harris

77484 Harris

77493 Harris

77502 Harris

77503 Harris

77504 Harris

77505 Harris

77506 Harris

77507 Harris

77520 Harris

77521 Harris

77530 Harris

77532 Harris

77536 Harris

77547 Harris

77562 Harris

77571 Harris

77586 Harris

77587 Harris

77598 Harris

77533 Liberty

77561 Liberty

77582 Liberty

77368 Liberty

77369 Liberty

77327 Liberty

77535 Liberty

77538 Liberty

77564 Liberty

77575 Liberty

77305 Montgomery

77333 Montgomery

77353 Montgomery

77387 Montgomery

77393 Montgomery

77873 Grimes

77301 Montgomery

77302 Montgomery

77303 Montgomery

77304 Montgomery

77306 Montgomery

77316 Montgomery

77318 Montgomery

77354 Montgomery

77355 Montgomery

77356 Montgomery

77357 Montgomery

77362 Montgomery

77365 Montgomery

77372 Montgomery

77378 Montgomery

77380 Montgomery

77381 Montgomery

77382 Montgomery

77384 Montgomery

77385 Montgomery

77386 Montgomery

77466 Waller

77446 Waller

77423 Waller

77445 Waller

77476 Fort Bend

77973 Victoria

77976 Victoria

77977 Victoria

77988 Victoria

77902 Victoria

77903 Victoria

77901 Victoria

77904 Victoria

77905 Victoria

77951 Victoria

77968 Victoria

77978 Calhoun

77967 De Witt

78358 Aransas

78381 Aransas

78382 Aransas

78104 Bee

78125 Bee

78142 Bee

78145 Bee

78146 Bee

78162 Bee

78102 Bee

78389 Bee

78391 Bee

77979 Calhoun

77982 Calhoun

77983 Calhoun

77989 De Witt

77954 De Witt

77974 De Witt

77994 De Witt

78141 De Witt

78164 De Witt

78107 Goliad

77960 Goliad

77993 Goliad

77963 Goliad

78144 Karnes

78111 Karnes

78113 Karnes

78116 Karnes

78117 Karnes

78118 Karnes

78119 Karnes

78151 Karnes

77950 Refugio

77990 Refugio

78340 Refugio

78377 Refugio

78393 Refugio

78143 Wilson

78114 Wilson

78121 Wilson

78147 Wilson

78160 Wilson

78161 Wilson

