LONGVIEW, Texas - El distrito escolar de Spring Hill aumento la seguridad en sus escuelas durante el primer día de regreso a clases después de una amenaza contra el distrito el martes por la noche hecha por redes sociales.

El superintendente Wayne Guidry dijo que la administración fue informada de la amenaza poco después de las 9 p.m. el Martes. Un padre envió una foto de la amenaza, que se hizo en las redes sociales, a los funcionarios del distrito.

Según el superintendente Guidry, "En una hora pudimos identificar quién era el estudiante, dónde vivía y fue rapida la respuesta de la policía de Longview". "Estamos realmente agradecidos con el departamento de policía de Longview. Para esta mañana ya habían ido a la casa del niño, pudieron llevar a cabo la investigación y presentaron los cargos". Guidry dijo que el estudiante es un joven y está en la escuela preparatoria, pero dijo que no pudo revelar la edad del estudiante.

El estudiante no estará en la escuela por el resto de la semana, y Guidry dijo que no está haciendo ningún comentario o promesa sobre si el estudiante regresará al campus la próxima semana o no "Necesitamos tres días seguidos para investigar un plan a corto plazo", dijo. "Habrá una consecuencia a largo plazo en la situación".

Guidry dijo que una de las razones por la que sintió que el distrito estaba seguro y no cancelar clases por hoy en su primer día, fue por las mejoras de seguridad realizadas durante el verano. "Este nuevo sistema que compramos tiene un software de reconocimiento facial, por lo que podemos poner imágenes al sistema y cuando personas no deseadas entran al campus, nos alerta inmediatamente antes de poner un pie en el edificio", dijo. "Tenemos acceso seguro en todas las puertas, así que una vez que el software nos lo indique, podemos cerrar las puertas inmediatamente".

Mas detalles en el Longview News Journal