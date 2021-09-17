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WEEK 4: East Texas high school football scoreboard

Catch Under the Lights on CBS19 at 10:15 p.m. and again at 11 p.m. on The CW.

TYLER, Texas — It's Week 4 of the East Texas high school football season and CBS19 is bringing you real-time scores from all across the Piney Woods.

SCORES - FRIDAY, SEPT. 17

Mesquite Horn 0 - Tyler High 0 (1Q)

Bryant 0 - Longview 0 (1Q) 

Lufkin 0 - Magnolia 0 (1Q) 

Athens 0 - Wills Point 0 (1Q) 

Gilmer 0 - Lindale 0 (1Q) 

Van 0 - Pittsburg (1Q) 

Kilgore 0 - Gladewater 0 (1Q) 

Henderson 0 - Spring Hill 0 (1Q) 

Hughes Springs 0 - Tatum 0 (1Q) 

Center 0 - Chapel Hill 0 (1Q) 

Bullard 0 - Rusk 0 (1Q) 

Connally 0 - Palestine 0 (1Q) 

Sunnyvale 0 - Malakoff 0 (1Q) 

Grand Saline 0 - Maypearl - 0 (1Q) 

Frankston 0 - Queen City 0 (1Q) 

Daingerfield 0 - Elysian Fields 0 (1Q) 

DeKalb 0 - Sabine 0 (1Q) 

Maud 0 - Union Grove 0 (1Q) 

New Diana 0 - White Oak 0 (1Q) 

Brownsboro 0 - Troup 0 (1Q) 

West Rusk 0 - San Augustine 0 (1Q) 

Alba-Golden 0 - Cumby 0 (1Q) 

Carlisle 0 - Timpson 0 (1Q) 

Winona 0 - Alto 0 (1Q) 

Big Sandy 0 - Overton 0 (1Q) 

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