WEEK 4: East Texas high school football scoreboard

TYLER, Texas — It's Week 4 of the East Texas high school football season and CBS19 is bringing you real-time scores from all across the Piney Woods.
SCORES - FRIDAY, SEPT. 17
Mesquite Horn 0 - Tyler High 0 (1Q)
Bryant 0 - Longview 0 (1Q)
Lufkin 0 - Magnolia 0 (1Q)
Athens 0 - Wills Point 0 (1Q)
Gilmer 0 - Lindale 0 (1Q)
Van 0 - Pittsburg (1Q)
Kilgore 0 - Gladewater 0 (1Q)
Henderson 0 - Spring Hill 0 (1Q)
Hughes Springs 0 - Tatum 0 (1Q)
Center 0 - Chapel Hill 0 (1Q)
Bullard 0 - Rusk 0 (1Q)
Connally 0 - Palestine 0 (1Q)
Sunnyvale 0 - Malakoff 0 (1Q)
Grand Saline 0 - Maypearl - 0 (1Q)
Frankston 0 - Queen City 0 (1Q)
Daingerfield 0 - Elysian Fields 0 (1Q)
DeKalb 0 - Sabine 0 (1Q)
Maud 0 - Union Grove 0 (1Q)
New Diana 0 - White Oak 0 (1Q)
Brownsboro 0 - Troup 0 (1Q)
West Rusk 0 - San Augustine 0 (1Q)
Alba-Golden 0 - Cumby 0 (1Q)
Carlisle 0 - Timpson 0 (1Q)
Winona 0 - Alto 0 (1Q)
Big Sandy 0 - Overton 0 (1Q)