Week 11 Finals
Robert E. Lee 41
Mesquite Horn 55
Mesquite 24
Longview 55
Sherman 13
John Tyler 45
Lufkin 38
Waller 7
Jacksonville 34
Lindale 36
Hallsville 28
Whitehouse 35
Marshall 49
Pine Tree 17
Mt. Pleasant 27
Nacogdoches 56
Sulphur Springs 24
North Forney 39
Henderson 20
Van 21
Kilgore 22
Carthage 48
Chapel 27
Palestine 47
Athens 14
Crandall 48
Midlothian Her. 56
Mabank 28
Bullard 41
Canton 27
Rusk 48
Wills Point 6
Liberty-Eylau 54
Gilmer 35
Spring Hill 20
Pittsburg 41
Jasper 40
Center 19
Huntington 7
Sheperd 27
Tatum 35
Gladewater 36
Winnsboro 21
Mineola 27
Sabine 37
White Oak 47
New Boston 0
Mt. Vernon 28
Kemp 22
Malakoff 20
Eustace 31
Dallas Madison 26
Commerce 21
Emory Rains 33
Crockett 28
Franklin 73
Diboll 48
Trinity 0
Coldspring 46
Westwood 12
Arp 6
Troup 48
Harmony 55
Grand Saline 13
Winona 40
Quitman 0
Alba-Golden 55
Frankston 35
Daingerfield 58
New Diana 7
Ore City 6
Waskom 41
Edgewood 63
Mildred 19
Cushing 0
Big Sandy 38
Hawkins 0
Carlisle 73
Alto 34
Union Grove 0
Tenaha 42
Linden-Kildare 6
Beckville 3
Timpson 40
Harleton 14
Joaquin 58
Shelbyville 14
San Augustine 28
Hull-Daisetta 18
Groveton 32
Cayuga 32
Cross Roads 0
Overton 20
Simms-Bowie 47
Lovelady 40
Evadale 6
Oakwood 85
Trinidad 0
Dallas Christian 35
Grace 20
TK Gorman 49
McKinney Christian 28
Trinity Christian Cedar Hill 59
Brook Hill 12
Greenville Christian 21
Trinity School of Texas 70