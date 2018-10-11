Week 11 Finals

Robert E. Lee 41

Mesquite Horn 55

Mesquite 24

Longview 55

Sherman 13

John Tyler 45

Lufkin 38

Waller 7

Jacksonville 34

Lindale 36

Hallsville 28

Whitehouse 35

Marshall 49

Pine Tree 17

Mt. Pleasant 27

Nacogdoches 56

Sulphur Springs 24

North Forney 39

Henderson 20

Van 21

Kilgore 22

Carthage 48

Chapel 27

Palestine 47

Athens 14

Crandall 48

Midlothian Her. 56

Mabank 28

Bullard 41

Canton 27

Rusk 48

Wills Point 6

Liberty-Eylau 54

Gilmer 35

Spring Hill 20

Pittsburg 41

Jasper 40

Center 19

Huntington 7

Sheperd 27

Tatum 35

Gladewater 36

Winnsboro 21

Mineola 27

Sabine 37

White Oak 47

New Boston 0

Mt. Vernon 28

Kemp 22

Malakoff 20

Eustace 31

Dallas Madison 26

Commerce 21

Emory Rains 33

Crockett 28

Franklin 73

Diboll 48

Trinity 0

Coldspring 46

Westwood 12

Arp 6

Troup 48

Harmony 55

Grand Saline 13

Winona 40

Quitman 0

Alba-Golden 55

Frankston 35

Daingerfield 58

New Diana 7

Ore City 6

Waskom 41

Edgewood 63

Mildred 19

Cushing 0

Big Sandy 38

Hawkins 0

Carlisle 73

Alto 34

Union Grove 0

Tenaha 42

Linden-Kildare 6

Beckville 3

Timpson 40

Harleton 14

Joaquin 58

Shelbyville 14

San Augustine 28

Hull-Daisetta 18

Groveton 32

Cayuga 32

Cross Roads 0

Overton 20

Simms-Bowie 47

Lovelady 40

Evadale 6

Oakwood 85

Trinidad 0

Dallas Christian 35

Grace 20

TK Gorman 49

McKinney Christian 28

Trinity Christian Cedar Hill 59

Brook Hill 12

Greenville Christian 21

Trinity School of Texas 70

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