Week 6 Finals

Wylie East 3

John Tyler 51

Robert E. Lee 34

North Mesquite 41

Magnolia 34

Lufkin 41

Hallsville 14

Marshall 50

Jacksonville 14

Whitehouse 23

Lindale 42

Nacogdoches 30

Mt. Pleasant 50

Pine Tree 55

Forney 47

Sulphur Springs 56

Pleasant Grove 21

Carthage 28

Silsbee 21

Spring Hill 6

Bullard 0

Gilmer 62

Pittsburg 53

Rusk 24

Brownsboro 33

Center 43

Hillsboro 27

Wills Point 33

West Rusk 27

Gladewater 26

Winnsboro 0

White Oak 28

Tatum 56

Sabine 38

Hughes 7

Jefferson 41

Howe 0

Emory Rains 41

Elkhark 0

Franklin 48

Crockett 28

Diboll 39

Harmony 36

Troup 14

Winona 25

Alba-Golden 23

Arp 49

Frankston 6

Grand Saline 46

Quitman 16

Scurry-Rosser 19

Edgewood 62

Tenaha 48

Beckville 28

Garrison 49

Linden-Kildare 35

Harleton 0

Timpson 28

Lovelady 66

Colmesneil 0

Grapeland 52

Burkeville 0

Bogata Rivercrest 42

Big Sandy 36

Centerville 0

San Augstine 20

Como-Pickton 54

Trenton 6

Cushing 28

All Saints 26

TK Gorman 61

Waco Reicher 13

Irving Faustina 60

ETCA 13

Oakwood 36

Union Hill 84

Avalon 55

Trinidad 12

Apple Springs 66

Orange Community Christian 19

Trinity School of Texas 42

Dallas Tyler Street 18

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