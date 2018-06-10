Week 6 Finals
Wylie East 3
John Tyler 51
Robert E. Lee 34
North Mesquite 41
Magnolia 34
Lufkin 41
Hallsville 14
Marshall 50
Jacksonville 14
Whitehouse 23
Lindale 42
Nacogdoches 30
Mt. Pleasant 50
Pine Tree 55
Forney 47
Sulphur Springs 56
Pleasant Grove 21
Carthage 28
Silsbee 21
Spring Hill 6
Bullard 0
Gilmer 62
Pittsburg 53
Rusk 24
Brownsboro 33
Center 43
Hillsboro 27
Wills Point 33
West Rusk 27
Gladewater 26
Winnsboro 0
White Oak 28
Tatum 56
Sabine 38
Hughes 7
Jefferson 41
Howe 0
Emory Rains 41
Elkhark 0
Franklin 48
Crockett 28
Diboll 39
Harmony 36
Troup 14
Winona 25
Alba-Golden 23
Arp 49
Frankston 6
Grand Saline 46
Quitman 16
Scurry-Rosser 19
Edgewood 62
Tenaha 48
Beckville 28
Garrison 49
Linden-Kildare 35
Harleton 0
Timpson 28
Lovelady 66
Colmesneil 0
Grapeland 52
Burkeville 0
Bogata Rivercrest 42
Big Sandy 36
Centerville 0
San Augstine 20
Como-Pickton 54
Trenton 6
Cushing 28
All Saints 26
TK Gorman 61
Waco Reicher 13
Irving Faustina 60
ETCA 13
Oakwood 36
Union Hill 84
Avalon 55
Trinidad 12
Apple Springs 66
Orange Community Christian 19
Trinity School of Texas 42
Dallas Tyler Street 18