Jacksonville,TX - Esta tarde de martes, el departamento de policia de Jacksonville anuncio que han encontrado desde donde provino el mensaje esta mañana en Facebook Messenger de una amenaza contra escuelas y guarderías en el área. Segun la investigacion el mensaje fue publicado desde el Reino Unido (United Kingdom) y aunque la investigación aún no termina, esto les confirmo que no existe amenaza para el público en Jacksonville or comunidades vecinas con referencia a este mensaje.

Según la policía, la persona amenazó con "disparar a todas las escuelas y guarderías dentro de un radio de 30 millas y luego iré por sus oficiales".

La policía no pensaba que la amenaza era creíble, pero aun así las escuelas aledañas fueron notificadas, así como el Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Oficina Federal de Investigación FBI