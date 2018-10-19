Week 8 Finals

Mesquite - 24

Tyler Lee - 14

Longview - 48

Rockwall-Heath - 10

Tomball - 24

Lufkin - 35

Whitehouse - 14

Lindale - 19

Jacksonville - 0

Marshall - 31

Nacogdoches - 43

Pine Tree - 42

Mt. Pleasant - 35

Hallsville - 29

Corsicana - 42

Sulphur Springs - 28

Grace - 28

Brook Hill - 31

Carthage - 31

Chapel Hill - 11

Henderson - 28

Kilgore - 7

Van - 31

Palestine - 13

Athens - 34

Midlothian-Heritage - 68

Mabank - 22

Quinlan Ford - 14

Pleasant Grove - 14

Gilmer - 0

Spring Hill - 20

Liberty-EYLAU - 28

Bullard - 12

Rusk - 49

Brownsboro - 14

Wills Point - 42

Jasper - 57

Huntington - 0

West Rusk - 7

Sabine - 23

Winnsboro - 0

Tatum - 29

Mineola - 34

White Oak - 26

Mt. Vernon - 22

Atlanta - 41

Hughes Springs - 26

Hooks - 12

Life Oak Cliff - 0

Eustace - 61

Elkhart - 14

Diboll - 41

Coldspring-Oak - 7

Crockett - 34

Pal. Westwood - 7

Trinity - 14

Arp - 6

Winona - 22

Troup - 50

Frankston - 6

Grand Saline - 3

Alba-Golden - 2

Quitman - 0

Harmony - 52

Queen City - 0

Daingerfield - 48

Palmer - 14

Edgewood - 22

Cushing - 38

Hawkins - 12

Normangee - 6

Cayuga - 0

Cross Roads - 0

Centerville - 52

Garrison - 41

Beckville - 35

Harleton - 0

Tenaha - 50

Joaquin - 23

Timpson - 27

Groveton - 14

San Augustine - 41

Clarksville - 32

Overton - 12

Mt. Enterprise - 14

Maud - 0

Grapeland - 26

Lovelady - 20

Dallas Christian - 35

TK Gorman - 0

Union Hill - 78

Leverett's Chapel - 6

Fruitvale -

High Island -

Trinidad - 54

The Connection Sch. - 6

Trinity Sch. of Texas - 51

Dallas Fairhill - 0

Tyler Heat - 0

King's Academy - 46

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