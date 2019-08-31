Week 1 Finals
Longview 24
Lufkin 21
Robert E. Lee 27
Marshall 20
Chapel Hill 42
Crandall 0
Alba-Golden 45
Hawkins 24
Big Sandy 7
San Augustine 70
Kilgore 17
Nacogdoches 14
Connally 46
Palestine 27
Hallsville 33
Terrell 21
Warren 27
Huntington 17
Cumby 48
Quitman 18
Malakoff 40
Teague 14
Gunter 22
Daingerfield 21
Grapeland 44
Milano 9
Athens 33
Brownsboro 14
Atlanta 26
Gilmer 47
Fairfield 47
Rusk 34
Commerce 23
Edgewood 28
Lone Oak 14
Eustace 29
Horn 39
John Tyler 17
Carlisle 3
Sabine 31
Canton 13
Grace 46
Beckville 8
Shelbyville 35
Van 34
Alvarado 14
West Rusk 35
Arp 6
Kerens 34
Reicher Catholic 52
Timpson 39
Hemphill 56
Chilton 34
Cushing 14
Elkhart 34
Centerville 14
Spring Hill 26
Gladewater 39
Pine Tree 47
Bullard 30
Whitehouse 0
Henderson 23
Carthage 48
Jacksonville 0
Mt. Enterprise 56
Colmesneil 12
Rains 3
Mabank 28
Blooming Grove 39
Cross Roads 0
Wakeland 53
Sulphur Springs 17
James Bowie 0
Union Grove 35
Tenaha 15
Troup 8
Winnsboro 33
Winona 0
Como-Pickton 24
Grand Saline 56
Ore City 26
Maud 6
Buffalo 21
Crockett 44
Elysian Fields 34
White Oak 9
Diboll 27
Bridge City 7