Week 1 Finals

Longview 24
Lufkin 21

Robert E. Lee 27
Marshall 20

Chapel Hill 42
Crandall 0

Alba-Golden 45
Hawkins 24

Big Sandy 7
San Augustine 70

Kilgore 17
Nacogdoches 14

Connally 46
Palestine 27

Hallsville 33
Terrell 21

Warren 27
Huntington 17

Cumby 48
Quitman 18

Malakoff 40
Teague 14

Gunter 22
Daingerfield 21

Grapeland 44
Milano 9

Athens 33
Brownsboro 14

Atlanta 26
Gilmer 47

Fairfield 47
Rusk 34

Commerce 23
Edgewood 28

Lone Oak 14
Eustace 29

Horn 39
John Tyler 17

Carlisle 3
Sabine 31

Canton 13
Grace 46

Beckville 8
Shelbyville 35

Van 34
Alvarado 14

West Rusk 35
Arp 6

Kerens 34
Reicher Catholic 52

Timpson 39
Hemphill 56

Chilton 34
Cushing 14

Elkhart 34
Centerville 14

Spring Hill 26
Gladewater 39

Pine Tree 47
Bullard 30

Whitehouse 0
Henderson 23

Carthage 48
Jacksonville 0

Mt. Enterprise 56
Colmesneil 12

Rains 3
Mabank 28

Blooming Grove 39
Cross Roads 0

Wakeland 53
Sulphur Springs 17

James Bowie 0
Union Grove 35

Tenaha 15
Troup 8

Winnsboro 33
Winona 0

Como-Pickton 24
Grand Saline 56

Ore City 26
Maud 6

Buffalo 21
Crockett 44

Elysian Fields 34
White Oak 9

Diboll 27
Bridge City 7