Week 3 Finals
Paris 37
Gilmer 20
Spring Hill 27
White Oak 0
Dallas Academy 50
Christian Heritage School 76
Trinity School of Texas 26
Tyler HEAT 53
Union Grove 33
Quitman 20
Sabine 48
Harletone 14
Parish Episcopal School 49
Grace 0
Van 34
Lindale 7
Famersville 3
Mineola 40
Beckville 22
Hawkins 12
Big Sandy 31
Timpson 43
Melissa 36
Whitehouse 14
Elkhart 42
Troup 12
Tatum 31
Pittsburg 16
Hallsville 16
Bullard 13
Overton 0
Carlisle 76
Harmony 22
West Rusk 48
Canton 0
Mt. Vernon 57
Athens 25
Fairfield 45
Marhsall 6
Carthage 38
Malakoff 17
Mexia 14
Honey Grove 36
Alba-Golden 0
Lovelady 12
Normangee 37
Chapel Hill 7
Argyle 62
Allen 65
East Texas Christian 20
High Island 18
Apple Springs 36
Fannindel 31
Leverett's Chapel 56
Henderson 67
Jacksonville 40
New Diana 0
Alto 50
Chisum 0
Winnsboro 44
Winona 41
Elysian Fields 34
Buffalo 46
Groveton 36
Huntington 34
Brook Hill 64
Gladewater 48
Center 28
Rains 35
Cooper 21
Union Hill 38
Avalon 60
Pine Tree 64
Kilgore 62
Bishop Gorman 0
Tenaha 54
Fruitvale 49
King's Academy 19
Trinidad 34
Methodist Children's 82
Brownsboro 41
Sunnyvale 57
Ore City 26
Frankston 29
Crockett 48
Grapeland 8
Palestine 42
Rusk 14
Marshall 6
Carthage 38
Edgewood 48
Lone Oak 28
San Augustine 34
Garrison 28
New Boston 12
Daingerfield 26
Cushing 36
Burkeville 14