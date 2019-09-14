Week 3 Finals

Paris 37
Gilmer 20

Spring Hill 27
White Oak 0

Dallas Academy 50
Christian Heritage School 76

Trinity School of Texas 26
Tyler HEAT 53

Union Grove 33
Quitman 20

Sabine 48
Harletone 14

Parish Episcopal School 49
Grace 0

Van 34
Lindale 7

Famersville 3
Mineola 40

Beckville 22
Hawkins 12

Big Sandy 31
Timpson 43

Melissa 36
Whitehouse 14

Elkhart 42
Troup 12

Tatum 31
Pittsburg 16

Hallsville 16
Bullard 13

Overton 0
Carlisle 76

Harmony 22
West Rusk 48

Canton 0
Mt. Vernon 57

Athens 25
Fairfield 45

Marhsall 6
Carthage 38

Malakoff 17
Mexia 14

Honey Grove 36
Alba-Golden 0

Lovelady 12
Normangee 37

Chapel Hill 7
Argyle 62

Allen 65
East Texas Christian 20

High Island 18
Apple Springs 36

Fannindel 31
Leverett's Chapel 56

Henderson 67
Jacksonville 40

New Diana 0
Alto 50

Chisum 0
Winnsboro 44 

Winona 41
Elysian Fields 34

Buffalo 46
Groveton 36

Huntington 34
Brook Hill 64

Gladewater 48
Center 28

Rains 35
Cooper 21

Union Hill 38
Avalon 60

Pine Tree 64
Kilgore 62

Bishop Gorman 0
Tenaha 54

Fruitvale 49
King's Academy 19

Trinidad 34
Methodist Children's 82

Brownsboro 41
Sunnyvale 57

Ore City 26
Frankston 29

Crockett 48
Grapeland 8

Palestine 42
Rusk 14

Marshall 6
Carthage 38

Edgewood 48
Lone Oak 28

San Augustine 34
Garrison 28

New Boston 12
Daingerfield 26

Cushing 36
Burkeville 14