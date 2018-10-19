Week 8 Finals
Mesquite - 24
Tyler Lee - 14
Longview - 48
Rockwall-Heath - 10
Tomball - 24
Lufkin - 35
Whitehouse - 14
Lindale - 19
Jacksonville - 0
Marshall - 31
Nacogdoches - 43
Pine Tree - 42
Mt. Pleasant - 35
Hallsville - 29
Corsicana - 42
Sulphur Springs - 28
Grace - 28
Brook Hill - 31
Carthage - 31
Chapel Hill - 11
Henderson - 28
Kilgore - 7
Van - 31
Palestine - 13
Athens - 34
Midlothian-Heritage - 68
Mabank - 22
Quinlan Ford - 14
Pleasant Grove - 14
Gilmer - 0
Spring Hill - 20
Liberty-EYLAU - 28
Bullard - 12
Rusk - 49
Brownsboro - 14
Wills Point - 42
Jasper - 57
Huntington - 0
West Rusk - 7
Sabine - 23
Winnsboro - 0
Tatum - 29
Mineola - 34
White Oak - 26
Mt. Vernon - 22
Atlanta - 41
Hughes Springs - 26
Hooks - 12
Life Oak Cliff - 0
Eustace - 61
Elkhart - 14
Diboll - 41
Coldspring-Oak - 7
Crockett - 34
Pal. Westwood - 7
Trinity - 14
Arp - 6
Winona - 22
Troup - 50
Frankston - 6
Grand Saline - 3
Alba-Golden - 2
Quitman - 0
Harmony - 52
Queen City - 0
Daingerfield - 48
Palmer - 14
Edgewood - 22
Cushing - 38
Hawkins - 12
Normangee - 6
Cayuga - 0
Cross Roads - 0
Centerville - 52
Garrison - 41
Beckville - 35
Harleton - 0
Tenaha - 50
Joaquin - 23
Timpson - 27
Groveton - 14
San Augustine - 41
Clarksville - 32
Overton - 12
Mt. Enterprise - 14
Maud - 0
Grapeland - 26
Lovelady - 20
Dallas Christian - 35
TK Gorman - 0
Union Hill - 78
Leverett's Chapel - 6
Fruitvale -
High Island -
Trinidad - 54
The Connection Sch. - 6
Trinity Sch. of Texas - 51
Dallas Fairhill - 0
Tyler Heat - 0
King's Academy - 46