TJC announces Fall 2021 president’s, dean’s lists

TYLER, Texas — TJC has recognized 1,457 students named to the president’s and dean’s lists for their academic excellence during the Fall 2021 semester.

The president’s list consists of 566 students who completed a minimum of 12 hours of college-level courses with a 4.0 grade-point average.

The dean’s list consists of 891 students who completed a minimum of 12 hours of college-level courses with a minimum 3.3 grade-point average.

Students named to the president’s list are (alphabetically by hometown):

ALBA: Victoria Bradley, Rylan Lester, Brittany Potts, Tanner Ramirez, Trinity Ramirez and Christina Watson

ALTO: Kristin Hoover

ALVIN: Joselyn Saenz

AMSTERDAM, Netherlands: Moira van der Putt

ARANSAS PASS: Jason Zaragoza

ARGYLE: Lilly Coleman

ARLINGTON: Andrea Alston

ARP: Tara Alcorn, Thomas Carlile, Madison Miles, Brittany Smith and Luis Yanez

ATHENS: Kylee Holt and Stephanie Meyer

AUKLAND, New Zealand: Mia Milojevic

BAD RAGAZ, Switzerland: Marc Triet

BEN WHEELER: Kennedy Dunn, Eliseo Marroquin and Lainee Overstreet

BIG SANDY: Mae DeWeese, Felicity Gleason, Stacey Hamberg and Suzette Phillips

BLOSSOM: Sandra Flatt

BROADDUS: Abi Wooden

BROWNSBORO: Audrey Lassanske and Kelli Underwood

BRYAN: Lee Winkler

BUFORD, Georgia: Jonathan Martinez

BULLARD: Lauren Acker, Christopher Cochrane, Christopher Constante, Leah Davidson, Molly Duncan, Kylie Engle, Sydney Garland, Nelson Justiss, Shelby Langston, Desiree Latham, Chaning McFearin, Mariah Melton, Jessica Perez, Abby Petty, Tabitha Ramey, Abigail Smith and Taner Tribbey

CADDO MILLS: Alana Headrick

CAMDEN: Samantha Garcia

CAMERON, N.C.: Matthew Turpen

CANTON: Hannah Abney, Martin Allen, Kaylee Corey, Aaron Crow, Madelyn Dunn, Lindsay Easterling, Katie Nava and Kennedy Reese

CAPE TOWN, South Africa: Kelly Arends

CARROLLTON: Linzy Manis

CENTURION, South Africa: Jessica Hopkins

CHANDLER: Macy Bagby, Cydney Dodds, Michael Friederich, Bayli Hooker and Andrew Justice

CORPUS CHRISTI: Kaylee Schmidt

CORRIGAN: Aleah White

CRANDALL: Keaton Green

CYPRESS: Christian Scott

DIANA: Ashtyn Hawk

DODDRIDGE, Arkansas: Bobbie Wade

DUNCANVILLE: KaylaLynn Norby

EDGEWOOD: Edgar Medina

EMORY: Alicia Chappell

ERIE, Colorado: Madysun Vaughan

EUSTACE: Tanner Nolen

FARMERSVILLE: Georgia Fleck

FLINT: Ashlyn Brown, Kaitlyn Campbell, Carson Deese, Sendy Encalada, Carson Ezell, Shelby McQueen, Amanda Meek, Bryan Molina, Curt Pearson, Madeline Phillips, Norely Ramirez, Brandon Sandoval, Alesha Scott, Ashley Smallwood, Isabella Willoughby, Olivia Winegeart and Lauren Wise

FORNEY: Logan Lowry and Madison Neely

FORT WORTH: Keondra Bailey, Brendan Flanary, Jessica Jensen and Grant Owens

FRANKSTON: Sydney Moseley

FRISCO: Alaina Gunn

GARDEN VALLEY: Bethany Johnson

GARLAND: Lauren Hughes, Brandon O’Donovan and Rana Seddik

GILMER: Kadi Amaya, Mikala Day, Makenzie Kitchell, Courtney Lage and Cassie Steele

GLADEWATER: Elizabeth Bryant, Brylee McLendon, Ashleigh Ponder and Kaeli Sartain

GOLDEN: Christina Hippe

GRANBURY: Spencer Arbuckle

GRAND PRAIRIE: Joel Pennington

GRAND SALINE: Cole Castleberry, Lauren Chandler, Abigail Cortes, Sarah Davis, Sarah Fisher, Eric Jimenez, Madison McCormick, Dylan Starnes and Shelby Willingham

GUAYAQUIL, Equador: Eduardo Herrera and Roberto Herrera

GUN BARREL CITY: Grace Hinojoza

HALLSVILLE: Marissa Coleman, Kaylea Rex, Lyla Rodriguez and Tiffany Wooten

HASKELL: Jaclyn Snelling

HAWKINS: Addyson Akin, Jade Countryman and Jessica Henneous

HEARTLAND: Akira Coleman

HEATH: Conner Slocum

HEMPHILL: Jakelin Cisneros

HENDERSON: Mary Griego, Kooper Hand, Matthew Hopkins, Brianna Madding, Lilly Turlington and Shameika Yarbrough

HIDEAWAY: Kelsey Schwartz and Grace Yancy

HOLLY LAKE RANCH: Bailey Isringhaus and Aiden Ventura

HUFFMAN: Kylie Willis

HUGHES SPRINGS: Olivia Cole

HUNTSVILLE: Tatianna Merchant

HURRICANE, Utah: Madelyn Hatch

INGLESIDE: Sarah Sullivan

IVANO FRANKIVSK, Ukraine: Yeva Kramarova

JACKSONVILLE: Dayanna Benitez Mendez, Savannah Clark, Lizbeth Escareno, Claire Ferguson, Albert Garcia, Araceli Gonzalez, Jenny Guerrero, Delores Hernandez, Samuel Hooker, Jett Jenkins, Makayla Jones, Alexis Medellin, McKenzie Nabi, Christopher Sanchez, Hagar Villegas and Sarah Wofford

JEFFERSON: Katherine Price

JOHANNESBURG, South Africa: Thomas Beyer

JOSHUA: Vanessa Mattingly

JUDSON: Jane Camp

KAUFMAN: Ethan Dean, Andrew Glenn, Jolie Glenn and Emily Rodriguez

KEMP: Madison Reneau and Cassaundra Rumfield

KILGORE: Destiny Carey and Emma Taylor

KILLEEN: Haley Farmer and Jessica Hampton

KRUM: Bridget Cost

LATEXO: Joshua Owens

LINDALE: Anya Arocha, Stephanie Arzola, Emily Aubuchon, Conner Belcher, Emma Bosworth, Nala Dixon, Alexander Jamieson, Eli Kenna, Sarah Krol, Christopher Manning, Ivan Mendez, William Mobley, Stacie Mooney, Alicia Mullings, John Park, Jeffrey Ptak, Brandson Ratcliff, Kaitlyn Rodriguez, Zach Stoner, Morgan Stutts, Ashley Thrush, Jane Turner, Henry Waggoner, Alyssa Williams and Andrea Willoughby

LONGVIEW: Kathryn Conway, Kelsi Curtis, Abigail Ervin, Kaili Harris, Jorge Juarez Vega, Jennifer Krumwiede, Tamesha Polk, Haley Prazak, Eric Sanchez, Kylee Spraggins and Caitlyn Wilemon

LUBBOCK: Brent Douglas Guess Jr.

MAGNOLIA: Micah Gun

MANSFIELD: Opeoluwa Ogunade

MAUD: Sydney McBride

McALLEN: Ria Young

MELISSA: Mark Bless

MIAMI GARDENS, Florida: Veonce Powell

MIDLOTHIAN: Genesis Baze and Brianna Peña

MINEOLA: Anahi Aleman, Roy Brand, Jimena Chavez, Ana Cruz, Lacy Culver, Hailey Darby, Alana Galaz, Kaitlynn Geremonte, Ritik Gopal, Jack Heard, Bobby Hughes, Carrie Emmalee Littlefield, Claudia Martinez, Lizbeth Melgarejo Vasquez, Makayla Mitchell, Emmanuel Moore, Julissa Plancarte, Camila Ramos, Melissa Rojas, Sunni Ruffin, Shelbi Steen and Delana Yager

MOUNT ENTERPRISE: Tamesia McAny

MOUNT PLEASANT: Luis Hernandez

MUNICH, Germany: Dominik Kurija

MURCHISON: Lauren Mullins

NEW BRAUNFELS: Emma Jubela

NEW CANEY: Bailee Weaver

NEW SUMMERFIELD: Gloria Hernandez

OBRENOVAC, Serbia: Iva Trifunovic

ODESSA: James Bruce

ORE CITY: Amber Flori, Reagan Goode and DeAnna Stewart

OVERTON: Dezerai Allred-Hunt, Cameron Jackson and Billie Laird

PALESTINE: Tyler Denton, Francisco Hernandez Jr., Patricia Jackson, Macie Parker, Michelle Saldana and Samara Tennison

PARIS: Maggi Burton, Michelle Kollar and Brian Slater

PFLUGERVILLE: Jalen Phoenix

PITTSBURG: Lessly Garza

POINT: Jordan Montalvo

PORT LAVACA: Destiny Chandler

PRETORIA, South Africa: Emma-Lee Hopkins

PUNE, India: Hrudaya Shah

PUTTERSHOEK, Netherlands: Samantha Hulstaert

QUITMAN: Christian Adamson, Helena Bautista-Mathias, John Brandon, Lucy Brannon, Citlaly Flores, Mackenzie Ragan, Joisalyn Tarno and Heather Yancey

REDWATER: Alexis Giffin

REKLAW: Avery Kinney and Crystal Martinez

RENO: Chloe Resendiz

RICHARDSON: Brianna Cross and Harrison Nowell

RICHMOND: Nonso Raymond-Oraegbu

ROCKWALL: Cooper Richardson and Kambry Wood

ROWLETT: Alexander Merkel

ROYSE CITY: Brinley Nordin

RUSK: Ezequiel Briseno, Kayla Brown, Emma Bullock, Kenneth Chhuon, Seth Day, Haley Hancock, Lance Knott, Naomi Reifel and Ethan Womack

SAGAMIHARA, Japan: Moe Iwasaka

SAINT HEDWIG: Ana Morson

SANTA MARIA, Panama: Rourke Van Zyl

SHIWA-GUN, Japan: Eri Kawamura

SOUTH JORDAN, Utah: Kassandra Leonce

SPURGER: Logan Jordan

STAMFORD: Mallory Copeland

SUMNER: Toby Thompson

TATUM: Tasha Cowan and Cesceily Jennings

TEMPLE: Caleb Twyeffort

TIMPSON: Michael King

TRINIDAD: Chaney Tart

TROUP: Lauren Bateman, Jaelynn Carlile, Cole Ford, Kortlynn Grimes, Nikki Hassell, Emily Herrell, Emily Krall, Sarah Marsh and Calob Smith

TYLER: Sarah Allen, Domenick Allen, Yesenia Alvarado, Carla Andazola, Julius Asuncion, Jakyron Bailey, Orion Baker, John Baker, Yvette Barham, Micah Beale, Derick Beard, Kearva Beckwith, Nicholas Benedict, Joshua Bookhamer, Jordan Booth, Elizabeth Boynton, Angela Bravo, Justin Brinker, Laura Brown, Key Caltrider, Emilee Canal, Katelyn Carnes, Colten Carpenter, Jennyfer Castillo, Adrianna Castillo, Zhenielmerson Phil Caturan, Ruben Cerna, Elizabeth Cerrillo, Mishell Cervantes-Lopez, Natasha Chiteku, Matthew Christian, Destiny Colbert, Ashly Cortes, Stephen Craig, Samuel Crow, Ana Davenport, Robert Davis, Rodrigo De Almeida Rocha, Taylor Decker, Leona Dela Cruz, Jazmin Dominguez, Daniel Drennon, Jadelyn English, Brittany Flournoy, Eryn Flowers, Casey Frazier, Sarah Gaines, Stephanie Gandarilla, Derek Garces, Kaithlyn Garcia, Amos Garcia, Melaine Gonzalez, Colm Graham, Kelsey Gray, Bethany Griffin, William Griffith, Meagan Griggs, Anthony Gummer, Sa’Naya Hall, Dayton Hamilton, Seth Hamilton, N’Kendrya Hampton, Ceji Hayward, Jeremy Hedricks, Josue Hernandez, Cadence Hiltz, Jonathan Holland, Holly Holliday, Lerkeysher Horton, Hannah Hubner, Carmyn Johnson, Kileigh Johnson, Asia Johnson, Sarah Jones, Muhammad Arsalan Khan, Kristina King, Nathaniel King, Rhonda King, Ashly Kirkland, Jordan LeBrun, David Lee, Eduardo Lesser, Max Lewis, Sheila Lezama, Mary Long, Jose Lopez, Cheyenne Lortz, Hannah Lowery, Drake Malmstrom, Kaylee Marcil, Anna Martin, Maria Isabel Martinez, Carlos Martinez, Cristina Medina Figueroa, Kayson Miles, Devin Milligan-Coplan, Nicholas Moncrief, Nicholas Morales, Vivian Moreno, Glendy Munoz, Kyla Negre, Lyka Negre, Jacob Otte, Kai Overstreet, Mikayla Oyola, Vanessa Palacios, Kobi Parrish, Mackinzie Parson, Dipesh Patel, Sakshi Patel, John Lloyd Paul, Brayden Pike, Abigail Powell, Julissa Prado, Lenzie Prince, Kyle Proctor, Keeley Pursifull, Colby Raasch, Michael Reed, Hanna Renteria, Lluvia Reyes, Madison Riggle, Isaac Rodriguez, Dulce Rodriguez, Sara Rodriguez, Juan Rodriguez, Meagan Rogers, Vivien Ruiz, Ana Ruiz, Jacqueline Ruvalcaba, Julian Sammons, Maria Sarri, Brianna Schnell, Wizan Sebulburo, Caleb Sheffield, Kyla Shook, Saquib Siddique, Ruben Silva, Sherry Skief, Nick Smith, Werner Snyman, Esteban Soto, Andrew Staples, Trenton Stewart, Mathew Stoni, Destiny Terrell, Alexis Terry, Taylor Tracey, Tori Tucker, Karissa Udenze, Alina Ugalde, Luis Ugalde, Jennifer Valladares, Hector Vega, Manuel Viramontes, Araceli Viveros, Ruth Vizcaino, Gabby Volberding, Phan Vu, Tyler Walls, Emily Wear, Karis West, John White, Katelyn Wilson, Wesley Wilt, Zachary Winans, Christopher Worley, Daniel Yates, Giselle Zarate, Cynthia Zavala and Diana Zavala

VAN: Jamie Arroyo, Sarah Campa, Haydn Carr, Myia Davis, Joshua Jarman, Amanda Laprade, Briton McKinney, John Morgan, Kaylee Reddy, Valerie Vazquez and Macie Wiggins

WAKAYAMA, Japan: Shota Gushima and Ayaka Gushima

WASKOM: Wendy Magdaleno Ortega and Tristen Riley

WEATHERFORD: Lindsay Bosley

WELLS: Landon Grammer

WESTMORELAND, Jamaica: Antonio Biggs

WHEELOCK: Samuel Liner

WHITE OAK: Audrey Smith

WHITEHOUSE: Aspen Buckner, Shameena Calimag, Jameson Clark, Carlie Cobb, Gage Dowdle, Parker Fisher, Sydney Garcia, Amanda Garza, Adam Greer, Zane Grubaugh, Joseph Hamm, Matthew Kirby, Mark Pattillo, Daniel Pineda Pineda, Katherine Pizzolatto, Fernando Rosales, Adrienne Scott, Tonya Taylor, Reagan Taylor, McKenna Warren, Ellexis Whitfield, Bryce Wilson and Chelsea Winters

WHITEWRIGHT: Kyleigh Clements

WICHITA FALLS: Chloe Kerns

WILLS POINT: Hunter Cockrum

WINNSBORO: Abygail Ortego, Jasmine Perez and Mason Spence

WINONA: Victoria Kohl and Lizbeth Martinez

WOODVILLE: Malaysia Williams

YANTIS: Sarahi Martinez

Students named to the dean’s list are (alphabetically by hometown):

ALBA: Kelsey Harpole, Makenzie Parker, Thai Peterson, Melissa Petillo, Tessa Ramirez, Brianna Troyer and Lexie Wilson

ALTO: Haley Skinner

AMARILLO: Piper Warren

ARGYLE: Logan May

ARLINGTON: Joshua Bolden, Reagan Brown and Deterian Johnson

ARP: Isaian Gama Lopez, Crystal Sheeks, Brice Wallace and Mikayla Wiggins

ATHENS: Keitalya Fuller and Lizbeth Henriquez

AUSTIN: Austin Skoglund and Kinley Thornton

BARRETOS, SAO PAULO, Brazil: Julliana Abbade

BEN WHEELER: Laynee Gardner, Aaron Hensley, Malachi Koontz, Beth Montes, Josie Petree, Mindy Schwenk and Bradey Shackelford

BIDEFORD, United Kingdom: Reuben Collum

BIG SANDY: Slayton Blood, Emma Eckeberger, Samuel Garcia, Gracie Jenison, Colton Maxwell, Austin McKenzie, Caleb McNeil and Ariel Wade

BROWNWOOD: Juan Zamora

BRYAN: Destiny Elledge

BUCHAREST, Romania: Claudia Lupescu

BULLARD: Brody Bradshaw, Christian Butler, Chase Chewning, Alexander Constante, Travis Evans, Tanner Fowler, Shelby Hall, Sabrina Janczycki, Harlie Lansford, Michelle Lemoine, Bryson Luscombe, Rhiannon Martin, Danielle Parker, Crosby Peer, Shelby Phillips, Samantha Pineda, William Rinlee, Josie Selman, Haley Smith, Ally Wilcox, Linden Willingham and Rebecca York

CALDWELL: Logan Knesek

CAMBRIDGESHIRE, United Kingdom: Elli-Rai Quinn-Nicholls

CANTON: Kaitlin Adams, Faith Besherse, Gracie Brewer, Haylee Dangerfield, Alyssa Falkner, Enrique Guerra, Evelyn Holt, Anna Hudson, Sarah Jeffcoat, Guadalupe Juarez, Gavin Martin, Steven Massey, Olivia Moore, Jay Moser, Karen Nance, Koree Perry, Michael Sellers, Kenneth Simmons, Jacob Stroud and Stephanie Taylor

CAPE TOWN, South Africa: Cassandra Evgenicos

CARTHAGE: Monicia Reeves

CEDAR HILL: Ashley Reagan

CENTER: Oderay Figueroa and Ehdoe Soe

CHANDLER: Gerald Allbritton, Ashlyn Castro, Brandon DeZavala, Jayden Griffin and Ashlyn Jordan

CHANNELVIEW: Hilary Hutchins

COLLEGE STATION: Kailey Michel

COLMESNEIL: Avery Broussard

COMO: Sarah Mosley

CONBURI, Thailand: Lucy Holbrough and Tzu-wei Huang

CONROE: Abigail Brezik

COOPER CITY, Florida: Jordan Aronson

CORINTH: Eva Mejia

CORRIGAN: Mauricio Ortiz

CRESTVIEW, Florida: Jacob Letcher

CROWLEY: Jaslin Johnson

CYPRESS: Mackenzie Stuart and Shadiya Thomas

DAINGERFIELD: Andru Smith and Skyler Strickland

DENTON: Evelyn Faller, Aaliyah Harrison and Abigail Wild

DIANA: Caleb Mobbs

DIKE: Cierra Johnson

EAGLE, Idaho: Hillary Victor

EDGEWOOD, Maryland: Natae Coit

EDGEWOOD: Kaylee Golightly, Gabriella Hammitt and Heather Mendez

EL PASO: Derek Rangel

EMORY: Jesse Jarrett and Makayla Mahurin

ENNIS: Gabriela Martinez

EULESS: Ariel Dagnino and Jayna Lacy

EUSTACE: Camye Chesney

FAIRFIELD: Preston Long

FARGO, N.D.: Janie Triller

FATE: Jake Addy

FIRESTONE, Colorado: Hailee Ruble

FLINT: Boris Anderson, David Antunez, Garrett Bonfanti, Briana Collins, Evangeline Davies, Amanda Donovan, Estela Dover, Ginger Flowers, Cameron Furr, Triston Gladhill, Hope Griggs, Luke Hunsinger, Rodney Johnson Jr., Triniti Love, Rebekah McComb, Sarah Provencher, Christian Quarles, Gregory Rittenhouse, Lauren Shaffer, Praise Thomas, Natalie Travis, Mark Vaughn Jr., Russell Waterman, Sha’nia Whitaker, Arianna Williams, Victoria Wotila and Kailey Zuniga

FLOWER MOUND: Katie Baggs

FORNEY: Kristen Bressi, TaVarren Coleman, Mayce Garrison, Jaylin Smith, Dominic Theriot and Erin Warta

FORT WORTH: Meagan Brown, Luke Clifton, Tyler Gonzalez, Landry Graves, Anthony Hernandez and Mitchell Shulka Jr.

FRANKSTON: Christian Culland, Rebekah Harrington, Kayla Pizano and Arial Woods

FRISCO: Taylor-Rose Hubbard and Genesis Ramirez

GAINESVILLE: Skye Farr

GARDEN VALLEY: Kyra Wright

GARLAND: Natalie Hughes

GARY: Shelby Martin

GAUTENG, South Africa: Tristan Singh

GEORGETOWN: Jackson Knox

GERING, Nebraska: Alexandria Thurman-Boswell

GILMER: Matthew Bower, Angie Chavez, Dom Chavez, Luke Davidson, Darian Davis, Aly Huffhines, Maddison Johnson, Lavender McConnell, Wendy Nance, Marisela Santiago, Geoffrey Trauger and Maci Williams

GLADEWATER: Johnny Clark, Tiffani Cooper, Luz Dominquez, Cameran Fay and Maya Huffman

GORDONVILLE: Jolee Stuart

GRANBY, Colorado: Jonathan Siefken

GRAND SALINE: Macie Browning, Maggie Butts, Jonathan Cortes, Shelby David, Makayla Day, Corey Gaston, Gabrielle Lewis, Christopher Lopez, Molly Martin, Landon Parker, Israel Rivera and Kinlee Rumfield

GRAPELAND: Jordan Bobbitt and Elise Johnson

GROESBECK: Bralie Goodman

GUN BARREL CITY: Anjelica Cortez

HALLSVILLE: Brayden Hodges and Edward Walters

HALTOM CITY: Jorge Martinez

HAUGHTON, Louisiana: Ashley Breithaupt

HAWKINS: William Bryan, Brianna Carney, Nathaniel Strub and Adam Thatcher

HEATH: Kristen Fuentes

HENDERSON: Tramiya Bell, Justin Carroll, Cameron Hill, Jordan Jaime, Jacey Jarrell, Kayla Jones, Colton Kocher, Kayla Lewis, Taijah O’Quinn, Haelyn Straub, Misti Swindell and Randy Weatherford

HERNING, Denmark: Daniella Wilken

HIDEAWAY: Lacey Bonds, Keeli Boone and Lathan Jones

HOLLY LAKE RANCH: Andrew Dietrich, Michael Everett, Tyler Toland and Haley Wigington

HOUSTON: Gwendolyn McCollough, Juliet Philpott and Mariana Sabaj

HUGHES SPRINGS: Aileen Neri and Haley Smith

HUMBLE: Nicholas Anderson

HUTTO: Caleb Forrest

IRVING: Marcus Rigsby Jr.

JACKSBORO: Sierra Gann

JACKSONVILLE: Alice Alvarez, Adriana Estrada, Isaac Gonzalez, Joshua Holcomb, Priscilla Matauribe, Jesus Oliveros, Areli Perez, Julisa Perez, Devan Pyle, Luis Rivas, Caitlin Rodriguez, Kathryn Satterwhite, Katie Shaver, Kate Smith, Chelsea Smith-Byrom, Hayvon Taylor, Jami Verhage, Brittany Westbrook and Bryan Yebra

JEFFERSON: Trent Foster

JOHANNESBURG, South Africa: Mohammed Shahabodien

JOINERVILLE: Alexandria Lewis

JUDSON: Kellie Hodson

KATY: Bennett Hanks and Skylar Parker

KEMP: Madison Brown and Chloe Woods

KILGORE: Elian Arreola, Ana Ceja and David Moreno

KINGWOOD: Trevor Pope

LANEVILLE: Ashli Bisnette

LAVON: Kennedy Walker

LEANDER: Johnathan Ruen

LEWISVILLE: Alex Rhodes

LINDALE: Bowen Adams, Eizik Arocha, Cloie Azbell, Austin Calvert, Tyler Chamberlain, Josie Covington, Aja Curry, Matthew Davis, Dillon Derfelt, Alexandria Dixon, Ashley Droblyn, Nathanial Evans, Malea Fennel, Megan Fenton, Kayden Freeman, Sydney Freeman, Albert Gardner, Christian Grana, Zoe Hamm, Trenton Harbour, Amasa Hartong, Lindsay Hawkins, April Hullett, Carson Kloppe, Savannah Lillich, Scarlett Malcolm, Caroline McCurley, Rebekah McFadden, Moses Medrano, Maritza Mendez, Maitlyn Morman, Braulio Navarro, Jagger Ochoa, Chloe Page, Kayla Poindexter, Trace Potter, Sophia Rai, Alyssa Ramsey, Raya Rand, Mary Ray, Hailey Robinette, Bethany Routt, Devan Sanchez, Walter Smith, Copeland Taylor, Sara Thomas, Britney Thurman, Hayley Westbrook, Colton Widemon and Kelly Winn

LINDEN: Chase Bynum and Lacy Dorgan

LITTLE ELM: Avery Glover

LITTLE ROCK: Corey Camper

LIVINGSTON: Vilay Myers

LONGVIEW: Azaria Barryer, Millie Butler, Christy Dubey, Halei Espree, Sequoyah Gardner, Najah Jackson, Amy Jimenez, Mary McGrew, Laqueisha Miles, Ernesto Miramontes, Autumn Nono, Madison Posey, Makenna Ross, Aleyra Salgado, Lillian Speicher, Mia Taylor, Madelyn Williams and Samantha Willson

LUFKIN: Kenyotta Elijah, Mia Lila and Kendall Palmore

MABANK: Jennifer Dean and Colton Lobban

MADRID, Spain: Rocio Fernandez

MAGNOLIA: Allison Luna

MALAKOFF: Harmony Matthews and Victor Sanchez

MANSFIELD: Jett Schnackenberg

MARSHALL: Kenny Campos, Jacquie Gaucin, John Hester, Lauren Huff, Yareli Miranda, Stone Parker, Joseph Ritter and Yadira Solache

MAUD: Brynn Sultz

McKINNEY: Angeles Echeverria-Martinez and Ryan Walls

MELISSA: Isabella Giannantonio

MESQUITE: Clarissa Esquivel, Blessing Hanson and Claire Thomas

MIDLOTHIAN: Haley Neeley, Alexa Rodriguez and Christie Williams

MINEOLA: Daniel Amador, Aubree Bedford, Dylan Coe, Sarah Cordova, Mylee Fischer, Pilita Fleming, William Horn, Emily Houtz, Tori Lardizabal, Brynlee Lenox, Hannah McNiel, Annabella Miller, Chelsi O’Grady, Jacob Perez, Alyah Polk, Cari Robinson, Jacqueline Ryan, Vanessa Veloz, Samantha Walls, Kiara Williams, Isabella Woolford and Victoria Zavala

MISSION: Xochitl Nguma

MISSOURI CITY: Tull White

MOSCOW: Julissa Jasso

MOUNT ENTERPRISE: Brittany Whitmire

MOUNT PLEASANT: Daniel Almazan, Willow Duncan and Erin Raymond

MURCHISON: Michael Black and Cody Craig

NACOGDOCHES: Shaylee Durst, Toni Sloan, Laura Taylor and Adrianna Upshaw

NAPLES, Florida: Henrique Bueno

NEVADA: Sydnee Mullins and Nicole Parham

NEW BRAUNFELS: Matthew O’Brien

NEW ORLEANS, Louisiana: Kelly Young

ONALASKA: Jordyn Shutter

ORE CITY: Dylan Bellew

PALESTINE: Delany Denby, Robyn Fort, Roger Gonzalez, Teresa Loviette, Kelly McKinney, Marysol Ortiz, Selina Roberts, Jesus Rodriguez and Lindsey Taylor

PARIS: Hanna Brown, Jonathan Greenwell, Jordyn Lawson and Jessica Martinez

PEARLAND: Eric Gomez

PHOENIX, Arizona: Bullen Taban

PINELAND: Lauren Taylor

PLEASANT GROVE, Utah: Emolynn Dodson

POINT: Hubert Robinson

PRESCOTT, Arizona: Derriun Thompson

PROSPER: Levi Rudie

QUITMAN: Cayne Clark, Kimberly Foster, Christen Monk, Will Prazak, Stephanie Ramirez, Maria Rowland, Aida Sandoval, Tiffany Shipman, Joshua Stovall and Rafe Van Groningen

RAVENSBURG, Germany: Gregor Rommelspacher

RAWLINS, Wyoming: Aspen Jeffress

RICHARDSON: Kaylea Campbell

RIO MEDINA: Emma Bauml

ROANOKE: Elizabeth Canaan

ROCKWALL: Olivia Archer, Addison Barnett, Quaniece Burns, Chris Lozano and Luke Statham

ROWLETT: Taylor Conway

ROYSE CITY: Izabelle Carlson, Emily Fulwood and Desiree Martinez

RUSK: Jake Creamer, Brittney Davis, Landon Gates, Lane Gilchrest, Shauna Goff, Ana Hernandez, Carl Husband, Gabriel Lopez, Dalton Martin, Kyleigh McClure, Sum’r Rocka and Jaheim Upshaw

SALT LAKE CITY, Utah: Brenda Cheruiyot

SALTILLO: Alexis McPherson

SAN ANTONIO: Raymond Yee

SAN AUGUSTINE: Colton Hollis

SANTA CLARA, Utah: Tessa Thornton

SAPPORO HOKKAIDO, Japan: Hana Masuko

SCROGGINS: Caitlin Gillean

SEADRIFT: Chloe White

SEAGOVILLE: Hallie Tannery and Adam Tudor

SHELBYVILLE: Hannah Hall and Kolby Parker

SHEPHERD: Leah Hensarling

SHERMAN: Jazmyne Aguilar and Nicholas Ballard

SHREVEPORT, Louisiana: Paris Miller

SKANNINGE, Sweden: Ebba Klippinger

SOFIA, Bulgaria: Alexandra Koleva

SPRING: Paulina Huerta Lira

STEPHENVILLE: Hunter Rudloff

SUGAR LAND: Shahzada Durrani

SUJI-GU, Republic of Korea: Taein Ha

SULPHUR SPRINGS: Annie Horton and Ricardo Torres

TATUM: Pinkie Matthews

TEAGUE: Kayden Salinas

TENNESSEE COLONY: Melanie Farmer

TERRELL: Tijana Krivokapic, Hannah Pechal, Callista Shilling and Jennifer Zuniga

TEXARKANA: Hope Estes

THE COLONY: Jordan Carnegie and Olivia Lester

TIMPSON: Ashley Brewster

TOKYO, Japan: Takahiro Uruma

TOMBALL: Matthew Johnson and Amanda Skivington

TRINIDAD: Landi Ross

TRINITY: Keili Munger

TROUP: Nikki Carnes, Hayden Dillon, Jordan Elliott, Amanda Gardiner, Kayla Howell, Sierra Parnell, Shea Schmidt, Alexandra White and Rebekah Wilson

TRUJILLO ALTO, Puerto Rico: Lauren Anzalotta

TUCSON, Arizona: Abigail Stafford

TYLER: LaDarius Adams, Cheyenne Adkins, Kaithlyn Albarran, Melissa Allen, Arturo Alvarado, Angel Amaro, Alejandro Ambriz, Eunice Ambriz, Spencer Androli, Luz Aparicio, Gonzalo Argote, Julia Argote, Yulissa Arriaga, Jennifer Austin, Valeria Ayala, Andrew Ballinger, Katie Barr, Angelique Basile, Preslie Bass, Benjamin Bennett, Angely Bernal, Lupita Betancourt, Emilysue Black, Benjamin Bowman, Kelly Boyken, Susana Brioso, Hannah Britton, Kendra Britton, Aryana Brons, Christina Brons, Tiffany Brooks, Amelia Burris, Melissa Burt, Kaitlyn Cabaniss, Alissa Caffey, Diana Campo, Jonathan Carachure, Nestor Cardenas, Nayeli Carrillo, Evelin Castillo, Jacqueline Castillo, Ximena Castillo, Alondra Castillo Solis, Santiago Castillo Solis, Israel Castillo-Gandarilla, Tlaloc Castro, Sydney Celis, Aji Jorjoh Cham, Alexa Chavez, Anel Chavez, Anthony Chavez, Olivia Chennault, Caleb Chometa, Lauren Christian, Christopher Clark, Christopher Clift, Walker Coe, Enmanuel Cornelio, Jason Cowan Jr., Kaitlyn Crawford, Kara Crawford, Lazhadria Crockett, D’Avianna Crockett-Bickham, MaKenna Currey, Shara Da Silva, Joshua Daniel, Diane Darnley, Katelynn Davis, Caitlyn Daye, Madison Denson, Genesis Duenas, Mario Enriquez, Annalisa Espinoza, Angel Esquivel, Zachary Etheridge, Millicent Ezeigwe, Daniel Ferreira, Nkem Fese, Joanna Field, Sarah Fisher, Joseph Fleming, Taylor Florendo, Luis Flores, Lindsay Ford-Whitener, Jason Francis, Bryan Franks, Kyndel Fuller, Elena Fults, Abbigail Fyffe, Giselle Galarza, Edward Galaviz, Randy Galaviz, Gerardo Gallegos, Montserrat Gamez, Julio Garcia, Kimberly Garcia, Mary Jane Garcia, William Garcia, Jayla Gardner, Kiana Garrett, Lizett Garza, Lisset Gerardo, Jude Gonzales, Alexiss Gonzalez, Reagan Goodwin, Jaleesa Goss, Kory Grammer, Zachary Guy, Arivell Guzman, Tyler Hageman, Selena Hale-Vasquez, Keyana Hall, Laura Hammonds, Tyler Hannan, London Harvey, Munna Hasan, Bret Hatley, Frankie Hendrix, James Hendrix, Anthony Henry, Toby Hermsen, Leonardo Hernandez, Lizbeth Hernandez, Electra Hicks, Cristopher Hidalgo, Kevin Hinkle, Savannah Hinsley, Soheila Homayounkhah, Liam Huynh, Callie Hyde, Tamia Isabell, Dylan James, Kase Jeter, Benjamin Johnson, Jakayla Johnson, Kristi Johnson, Armon Jones, Kesha Jones, Asher Jorden, Roxana Khalousi, Michael King, Christina Kinkel, Michael Kuntz, Kameron Lacefield, Corbin Lackey, Imelda Landaverde, Connor Landrum, Ricardo Lara, Kenya Lawrence, Aidan Leak, Elijah Ledebohm, Mackenzie Lee, Cristal Lemus, Silvia Leon, Pedro Lesser, Statler Lewis, Judson Long, Emely Lopez, Jasmine Lopez, Miranda Lopez, Nancy Lopez, Jaqueline Lugo, Jose Lugo, Juan Mancilla, Chris Mancuso, Forrest Manning, Abimael Marino, Anasha Martin, Aremi Martinez, Natalie Martinez, Dominick Masse, Dylan Mathis, Traci McDade, Sh’Kayla McGee, Briana McGowen, Elizabeth McMakin, Miguel Mejia, Rebecca Mejia, Nathaniel Mellor, Joseph Mendoza, Janeth Mojarro, Schon Mojarro, Ruth Montes, Zayda Montes, Lenna Moore, Teakiyah Moore, Alexis Morales, Isai Morales, Misael Morales, Sydney Morris, Kathryn Neal, Taylor Norris, Ernesto Novelo, Brenda Nunez, Lucero Nunez, Santiago Nunez, Roxana Oblitas, Fernando Ocampo, Christina Offield, Aimee Olivares, Fatima Olvera, Jasmine Orchard, Anthony Orduna, Luke Orr, Madison Ortiz, Iyona Parker, Preet Patel, Christia Paul, Carmen Perez, Milo Perry, April Pescador, Lars Peterson, Dwight Pettigrew, Nam Phan, Sofia Pineda, Yadee’tzah Pineda, Joseph Piper, Jayden Price, Melina Pruneda, Alexis Puentes, Macy Rakestraw, Abbi Ramsey, Omar Rangel, Linda Rasugu, Kaylee Ray, Angelan Reagan, Perla Rebollar, Kyle Reed, Azucena Reyes, Gavin Rhea, Brittni Rice, David Rich, Joshua Richardson, Max Richardson, West Robertson, Ann Rocha, Chantel Rockwell, Madylin Roe, Abigail Rogers, Osdaly Rojas, Meghan Romines, Evelyn Rosales, Iliana Rosales, Joshua Russell, Steven Salazar, Melissa Sanchez, Jacob Sanders, Addi Saxon, Elizabeth Schell, Joshua Sens, Clayton Sepmoree, Abbey Sharp, Hannah Sharp, Luke Sherrod, Erika Sletten, Ashlynn Smith, Ellie Smith, Glenn Smith, Karen Smitherman, Maricela Soto, Leroy Sparrow, Heather Spelbring, Jason Spitz, Shelby Spradlin, Cassandra Summers, Katherine Tate, Jeremiah Tatum, Vivian Tavarez, Cody Taylor, Daniel Taylor, Blake Thedford, Holland Towler, Tonya Trevizo, Jocelyn Truax, Ashley Turner, Christian Turner, Ryan Tuttle, Cristy Urieta, Angel Valdez, Sarai Valencia, Matthew Wade, Jennifer Walker, Tristan Walker, Chace Wedel, Joshua White, Kisha White, Joey Williams, Tabia Williams, Clarissa Williamson, Steven Womack, Bianca Woods, Michael Woodward and Rafael Zavaleta Jr.

VAN: Sarah Burke, Talon Burkett, Ryanne Carr, Emily Crim, Brooklynn Devisscher, Amber Gillett, Jacob Jarman, Melissa Lopez, Melissa Sanchez, Abigail Shaw, Faith Thompson and Carly White

WAXAHACHIE: Olivia Domain and Dylan Preston

WHITE OAK: Alexis Herrera and Quinlan Martin

WHITEHOUSE: Alyssa Adamic, Matthew Bockover, Rylee Bogenschutz, Sarah Bonds, Julia Boucher, David Browning, Logan Burks, Jared Carrig, Danielle Cassady, Vincent Catalano, Christopher Crymes, Kaila Fraim, Autumn Gandy, Max Hale, Jackson Holmes, Bailey Hulme, Lydia Lopez-Valverde, Kamryne Maae, Donal Metcalf, Shelby Morgan, Harvey Nguyen, Kaitlyn Perry, Daniel Phillips, Isabelle Powell, Reid Trimble, Maxwell Turner and Brady Wilson

WILLOW PARK: Ryan Shiller

WILLS POINT: Kirsten Hatten

WINNSBORO: Julian Anaya, Lindsey Champion, Jannah Haney and Endrit Perrolli

WINONA: Adaly Berumen, Kameron Bryant, Lauren Downing and Marcelino Ortiz

WOERDEN, Netherlands: Tami Groenendijk